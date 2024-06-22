Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında gündemde 2 yerli futbolcu var. Sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız sezondan bu yana peşinde olduğu yıldız isimler için resmi temasların başlayacağı öğrenildi. İşte Cimbom'un gündeminde yer alan o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

Takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın'la görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

23 yaşındaki oyuncu için Başkan Dursun Özbek süreci tek başına ilerletiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

Alanyaspor cephesiyle iyi ilişkilere sahip olan Özbek, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

Oğuz için 3.5 milyon euro + 2 oyuncuyla en iyi teklifi veren sarı kırmızılı yönetimin mutlu sona ulaşması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

KÖHN'ÜN ALTERNATİFİ

Yerli takviyesinde ilk hedefi Oğuz Aydın olan Aslan, Alanyaspor forması giyen başka bir oyuncuyla daha ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

O isim Yusuf Özdemir. Takıma dönen Kazımcan'ı yetersiz bulan sarı-kırmızılılar, Köhn'e yedek olarak Yusuf'u düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

Geride kalan sezonda 35 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı

Cimbom, Oğuz'la birlikte 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf'u almayı hedefliyor.

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