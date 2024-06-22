GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan yerli paketi! Okan Buruk'tan onay çıktı
Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında gündemde 2 yerli futbolcu var. Sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız sezondan bu yana peşinde olduğu yıldız isimler için resmi temasların başlayacağı öğrenildi. İşte Cimbom'un gündeminde yer alan o futbolcular... GS SPOR HABERLERİ
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23 yaşındaki oyuncu için Başkan Dursun Özbek süreci tek başına ilerletiyor.
Alanyaspor cephesiyle iyi ilişkilere sahip olan Özbek, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.
Oğuz için 3.5 milyon euro + 2 oyuncuyla en iyi teklifi veren sarı kırmızılı yönetimin mutlu sona ulaşması bekleniyor.
KÖHN'ÜN ALTERNATİFİ
Yerli takviyesinde ilk hedefi Oğuz Aydın olan Aslan, Alanyaspor forması giyen başka bir oyuncuyla daha ilgileniyor.
O isim Yusuf Özdemir. Takıma dönen Kazımcan'ı yetersiz bulan sarı-kırmızılılar, Köhn'e yedek olarak Yusuf'u düşünüyor.
Geride kalan sezonda 35 maça çıkan 23 yaşındaki sol bek, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Cimbom, Oğuz'la birlikte 1 yıl sözleşmesi kalan Yusuf'u almayı hedefliyor.
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