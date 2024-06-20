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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Galatasaray'da orta saha için gündemde olan Höjbjerg konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un da ısrarla istediği isim için tüm şartlarını zorlayacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya bir takviye gerçekleştirecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Sarı-Kırmızılılar, kadrosuna katmak istediği Pierre-Emile Höjbjerg'in son kararını bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

KRİTİK AY TEMMUZ OLACAKTI

Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Danimarkalı yıldız kontratının son senesinde bulunduğu için kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Takvim'de yer alan haberde 28 yaşındaki yıldızın net kararını 15 Temmuz'dan sonra vereceği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

59 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı yıldız ismin transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Aslan'ın Höjbjerg'in için 10 milyon Euro bütçe ayırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Daha önce Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'un başarısı için de ter döken Danimarkalı futbolcu, bugüne kadar kariyerinde 440 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

29 gole imza atan futbolcu 30 da asist üretmeyi bildi. Danimarka adına da 78 maçta 10 gol atan Höbjerg, 2022 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

Oyuncuya güncel verilere göre ise 18 milyon Euro değer biçiliyor.

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