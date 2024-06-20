GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu

Daha önce Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'un başarısı için de ter döken Danimarkalı futbolcu, bugüne kadar kariyerinde 440 maça çıktı.

29 gole imza atan futbolcu 30 da asist üretmeyi bildi. Danimarka adına da 78 maçta 10 gol atan Höbjerg, 2022 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Oyuncuya güncel verilere göre ise 18 milyon Euro değer biçiliyor.