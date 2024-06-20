GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu
Galatasaray'da orta saha için gündemde olan Höjbjerg konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un da ısrarla istediği isim için tüm şartlarını zorlayacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör Okan Buruk'un da yeşil ışık yaktığı yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor.
Takvim'de yer alan haberde 28 yaşındaki yıldızın net kararını 15 Temmuz'dan sonra vereceği ortaya çıktı.
59 GOLE KATKI SAĞLADI
Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı yıldız ismin transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Aslan'ın Höjbjerg'in için 10 milyon Euro bütçe ayırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.
Daha önce Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'un başarısı için de ter döken Danimarkalı futbolcu, bugüne kadar kariyerinde 440 maça çıktı.
29 gole imza atan futbolcu 30 da asist üretmeyi bildi. Danimarka adına da 78 maçta 10 gol atan Höbjerg, 2022 yılında 45 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.
Oyuncuya güncel verilere göre ise 18 milyon Euro değer biçiliyor.
Oyuncuya güncel verilere göre ise 18 milyon Euro değer biçiliyor.
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