Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için Uruguaylı Bentancur'u gündemine aldı. Cimbom oyuncunun menajeriyle ilk temasını kurdu. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi için önemli isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim daha geldi.
İngiliz temsilcisi Tottenham'da forma giyen Uruguaylı merkez orta saha Rodrigo Bentancur ile temaslar başladı.
Sarı-Kırmızılı kurmayların Takvim'de yer alan habere göre 26 yaşındaki Uruguaylı yıldızın menajeri ile görüştüğü ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transfer için çok istekli olduğu belirtildi.
G.Saray Yönetimi'nin bu transfer için vatandaşları Muslera ve Torreira'dan destek alacakları öğrenildi.
2022 yılında Tottenham'a imza atan ve 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Bentancur, geride kalan sezonda 25 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.
2017 yılında Boca Juniors'tan Juventus'a 21.7 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı maestro, 2022'de ise 19 milyon Euro bedelle Tottenham'a geçti.
Kariyerinde 316 karşılaşmada boy gösteren Rodrigo Bentancur, kariyerinde 316 maçta oynadı. 11 gol atarken 28 de asist yaptı.
Tottenham kariyerinde ise 69 karşılaşmada görev yaptı.
59 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen yıldız orta saha, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
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