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Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için Uruguaylı Bentancur'u gündemine aldı. Cimbom oyuncunun menajeriyle ilk temasını kurdu. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen G.Saray iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi için önemli isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

İngiliz temsilcisi Tottenham'da forma giyen Uruguaylı merkez orta saha Rodrigo Bentancur ile temaslar başladı.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

Sarı-Kırmızılı kurmayların Takvim'de yer alan habere göre 26 yaşındaki Uruguaylı yıldızın menajeri ile görüştüğü ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transfer için çok istekli olduğu belirtildi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

G.Saray Yönetimi'nin bu transfer için vatandaşları Muslera ve Torreira'dan destek alacakları öğrenildi.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

2022 yılında Tottenham'a imza atan ve 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Bentancur, geride kalan sezonda 25 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asist üretti.

Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

2017 yılında Boca Juniors'tan Juventus'a 21.7 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı maestro, 2022'de ise 19 milyon Euro bedelle Tottenham'a geçti.


Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da hedef Bentancur! Menajeriyle temasa geçildi

Kariyerinde 316 karşılaşmada boy gösteren Rodrigo Bentancur, kariyerinde 316 maçta oynadı. 11 gol atarken 28 de asist yaptı.

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