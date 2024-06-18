Haberler Galatasaray Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasında gündemine aldığı yıldızların transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Nokta atışı bir takviye yapılması planlanan sağ bek için de Galatasaray'da kesenin ağzı açılmış durumda. Listede ve gündemde çok sayıda oyuncu var. Ancak bu oyuncular arasında bir isim, diğerlerinden açık ara önde görünüyor: Aaron Wan-Bissaka...

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

5 yıldır Manchester United forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Galatasaray ise Boey'yi Bayern Münih'e sattığı günden bu yana Bissaka ve menajeriyle temas halinde. Sözleşme uzatma konusu süreci zora soksa da Aslan hiç vazgeçmedi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

BÜYÜK AVANTAJA SAHİP

Wan Bissaka da Galatasaray'ın ısrarlı tavrından memnun. Ada basınına göre bu yaz döneminde başarılı sağ bekle United'ın yolları ayrılacak. Oyuncunun talibi çok fazla.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Ancak haberlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla da birlikte bu transferde çok avantajlı olduğuna vurgu yapılıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

İlk 11'e yapılması planlanan 2 büyük takviyeden biri olarak düşünülen Wan Bissaka'nın bonservisi için kesenin ağzı açılmış durumda. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği sağ bek transferini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açacak.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

HEPSİNDE İLK 11'DE ÇIKTI

Demokratik Kongo kökenli olan Aaron Wan Bissaka, Londra'da doğdu. Son olarak İngiliz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

İngiliz sağ bek geçtiğimiz sezon geçirdiği 2 ayrı sakatlık sebebiyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Mart ayının sonlarına doğru iyileşen 26 yaşındaki savunmacı, Premier Lig'de son 10 haftadaki maçların tamamına ilk 11'de başladı ve son 3 dakikasında oyundan çıktığı Arsenal karşılaşması hariç, hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

B PLANI JOHNSON

Yeni sezonda kaliteli bir sağ bek kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesi sona eren Ben Johnson için gaza bastı...

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

24 yaşındaki İngiliz oyuncunun temsilcisiyle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılıların sona yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

İngiliz basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. "leedsunited.news" adlı haber sitesi; Galatasaray'ın İngiliz sağ beki Leeds United'ın elinden kaptığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

West Ham defans oyuncusunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Galatasaray oyuncu için devreye girdi ve transferi zorlaştırdı. Leeds'in ezeli rakibi olan Galatasaray, Johnson'ı da elinden kaptı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

ORTAYA NDIDI

Galatasaray'ın orta saha arayışları doğrultusunda gündeme gelen son isim hiç de yabancı değil!

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Sarı-kırmızılılar, son 2 transfer döneminde de görüşmelerde bulunduğu Leicester City'nin yıldız ön liberosu Wilfred Ndidi için tekrar devrede.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Üstelik bu kez 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi ve bonservis sorunu yok.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Türkiye'den Trabzonspor'un da transfer radarında yer alan Ndidi konusunda elini çabuk tutmak isteyen Cimbom, bu operasyonu bitirdikten sonra da diğer orta saha adaylarıyla görüşmeleri sürdürmeyi planlıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...

Yaklaşık 6.5 yıldır Leicester City forması giyen Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Championship'te 32 maça çıkarken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam
G.Saray'dan sağ bek operasyonu!
Namaz vakitleri İstanbul (18 Haziran Salı)
Canlı dolar ve altın fiyatları
YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sağ bek operasyonu! G.Saray'dan sağ bek operasyonu! 00:30
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... 23:06
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor 22:58
Fırtına'dan çifte transfer! Fırtına'dan çifte transfer! 22:58
G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam 22:58
Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı 22:58
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur 22:58
Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi 22:58
F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! 22:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! 22:58
F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... 22:58
Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor 22:58