Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlamasında gündemine aldığı yıldızların transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)
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BÜYÜK AVANTAJA SAHİP
Wan Bissaka da Galatasaray'ın ısrarlı tavrından memnun. Ada basınına göre bu yaz döneminde başarılı sağ bekle United'ın yolları ayrılacak. Oyuncunun talibi çok fazla.
Ancak haberlerde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla da birlikte bu transferde çok avantajlı olduğuna vurgu yapılıyor.
İlk 11'e yapılması planlanan 2 büyük takviyeden biri olarak düşünülen Wan Bissaka'nın bonservisi için kesenin ağzı açılmış durumda. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un ısrarla istediği sağ bek transferini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açacak.
HEPSİNDE İLK 11'DE ÇIKTI
Demokratik Kongo kökenli olan Aaron Wan Bissaka, Londra'da doğdu. Son olarak İngiliz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.
İngiliz sağ bek geçtiğimiz sezon geçirdiği 2 ayrı sakatlık sebebiyle uzun süre formasından uzak kaldı.
Mart ayının sonlarına doğru iyileşen 26 yaşındaki savunmacı, Premier Lig'de son 10 haftadaki maçların tamamına ilk 11'de başladı ve son 3 dakikasında oyundan çıktığı Arsenal karşılaşması hariç, hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
B PLANI JOHNSON
Yeni sezonda kaliteli bir sağ bek kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesi sona eren Ben Johnson için gaza bastı...
24 yaşındaki İngiliz oyuncunun temsilcisiyle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılıların sona yaklaştığı belirtildi.
İngiliz basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. "leedsunited.news" adlı haber sitesi; Galatasaray'ın İngiliz sağ beki Leeds United'ın elinden kaptığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:
West Ham defans oyuncusunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Galatasaray oyuncu için devreye girdi ve transferi zorlaştırdı. Leeds'in ezeli rakibi olan Galatasaray, Johnson'ı da elinden kaptı.
ORTAYA NDIDI
Galatasaray'ın orta saha arayışları doğrultusunda gündeme gelen son isim hiç de yabancı değil!
Sarı-kırmızılılar, son 2 transfer döneminde de görüşmelerde bulunduğu Leicester City'nin yıldız ön liberosu Wilfred Ndidi için tekrar devrede.
Üstelik bu kez 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi ve bonservis sorunu yok.
Türkiye'den Trabzonspor'un da transfer radarında yer alan Ndidi konusunda elini çabuk tutmak isteyen Cimbom, bu operasyonu bitirdikten sonra da diğer orta saha adaylarıyla görüşmeleri sürdürmeyi planlıyor.
Yaklaşık 6.5 yıldır Leicester City forması giyen Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Championship'te 32 maça çıkarken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Ön liberonun yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Ndidi'nin, temposu ve fizik gücüyle orta sahadaki partneri Torreira'nın işini kolaylaştıracağı düşünülüyor.
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