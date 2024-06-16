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Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:31
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Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Yeni sezonda da zirve mücadelesi verecek olan Cimbom, 25. şampiyonluğu kazanacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirerek yarışacağı tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım yaratmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir. Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor. Birçok oyuncu da bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor. Oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu. Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz. 2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız. En iyileri almak istiyoruz.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun" şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

İlk olarak sağ bek takviyesi yapması beklenen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

GALATASARAY DA HOJBJERG'İ İSTİYOR

Geçen yaz Zaha, Tete, Fred ve Szymanski'de karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu transfer döneminde Pierre-Emile Hojbjerg derbisi bekliyor. İşte perde arkasında yaşananlar...

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, Tottenham'da çalıştığı Hojbjerg için olumlu rapor verdi. Sarı-lacivertliler hemen harekete geçti.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

1 YILI KALDI

Galatasaray cephesi de listenin üst sırasına yazdığı Danimarkalı orta sahanın şartlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

İki ezeli rakip, yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde transfer savaşı yaşayacak.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Tottenham'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Danimarka ile EURO 2024'te mücadele ediyor.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Pierre-Emile Hojbjerg, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 39 maçta süre aldı.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

Danimarkalı orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

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