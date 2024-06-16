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Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak gündemine aldığı o isim sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray için geride kalan sezon büyük bir başarıyla tamamlandı.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Okan Buruk'un öğrencileri Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa ile sezonu noktaladı.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun hazırlıkları yapılırken transferde titiz bir çalışma yapılıyor.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Cimbom, kadrosuna katacağı yıldızlarla gelecek sezon ligin yanı sıra Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Transfer döneminde uçakları peş peşe indirerek taraftarını coşturan şampiyon Galatasaray, yeniden büyük bir bomba patlatmak için kollarını sıvadı.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Hedefteki futbolcu ise PSG'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Fabian Ruiz.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

28 yaşındaki orta saha, 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da Fransız ekibinde ikinci planda kaldığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Piyasa değeri 30 milyon euro olan 1.89 boyundaki yıldız orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön liberoda görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği İspanyol futbolcu için sarı kırmızılılar ilk temasları kurmaya başladı.

Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 21 maçta (Bin 196 dakika) forma giyen Ruiz'in kariyerinde 5 kupa var.

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