Galatasaray'dan çilek transferi! O isim belli oldu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak gündemine aldığı o isim sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Cimbom, kadrosuna katacağı yıldızlarla gelecek sezon ligin yanı sıra Avrupa'da da büyük ses getirmek istiyor.
Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Transfer döneminde uçakları peş peşe indirerek taraftarını coşturan şampiyon Galatasaray, yeniden büyük bir bomba patlatmak için kollarını sıvadı.
Hedefteki futbolcu ise PSG'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Fabian Ruiz.
28 yaşındaki orta saha, 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da Fransız ekibinde ikinci planda kaldığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.
Piyasa değeri 30 milyon euro olan 1.89 boyundaki yıldız orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön liberoda görev yapabiliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un istediği İspanyol futbolcu için sarı kırmızılılar ilk temasları kurmaya başladı.
Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 21 maçta (Bin 196 dakika) forma giyen Ruiz'in kariyerinde 5 kupa var.
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