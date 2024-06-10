Haberler Galatasaray Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra gözünü Avrupa kupalarına diken Galatasaray'da flaş transfer hamleleri geliyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışan yönetim Jens Cajuste'yi gündemine aldı. İsveçli yıldız transfer için sarı kırmızılılara açık kapı bıraktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Gelecek sezonda Avrupa kupaları için kolları sıvayan yönetim transfer listesini oluşturmaya başladı.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Ndombele ve Sergio Oliveira yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar rotasını orta saha hattına çevirdi.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Napoli'den Jens Cajuste'yle ilgilendiği iddia edilmişti.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

24 yaşındaki İsveçli oyuncu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik gelen soruya "Yorum yok" diyen Cajuste, "Futbolda ne olacağını bilemezsiniz.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

Şu anda ayrılacağım diye bir şey yok" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Cajuste'nin 2028'e kadar sözleşmesi var.

Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı

İtalyan ekibinde geçen sezon 35 maçta oynayan Cajuste, 2 asiste imza attı.

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