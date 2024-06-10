Jens Cajuste'den Galatasaray'a açık kapı! İşte yıldız ismin transfer yanıtı
Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra gözünü Avrupa kupalarına diken Galatasaray'da flaş transfer hamleleri geliyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışan yönetim Jens Cajuste'yi gündemine aldı. İsveçli yıldız transfer için sarı kırmızılılara açık kapı bıraktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Napoli'den Jens Cajuste'yle ilgilendiği iddia edilmişti.
24 yaşındaki İsveçli oyuncu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik gelen soruya "Yorum yok" diyen Cajuste, "Futbolda ne olacağını bilemezsiniz.
Şu anda ayrılacağım diye bir şey yok" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.
10 milyon euro piyasa değeri bulunan Cajuste'nin 2028'e kadar sözleşmesi var.
İtalyan ekibinde geçen sezon 35 maçta oynayan Cajuste, 2 asiste imza attı.
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