Haberler Galatasaray Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Listesinde birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılıların önüne flaş bir transfer fırsatı geldi. Yönetimin transferde adeta bir taşla iki kuş vurmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Gelecek sezon için transfer harekatına başlayan Galatasaray'ın, bonservisi Serie A ekibi Fiorentina'da olan ve Manchester United'da satın alma opsiyonuyla kiralık oynayan Sofyan Amrabat için planı netlik kazandı.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

TAKAS PLANI MASADA

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Amrabat'ı renklerine bağlamak için takas formülünü masada tutuyor.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Bilindiği üzere Fiorentina Kulübü, Cimbom'un İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Galatasaraylı kurmayların takasta kullanılacak Zaniolo'nun üstüne Floransa temsilcisinden 10 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Şu anda Sofyan Amrabat'a 22 milyon Euro güncel piyasa değeri biçiliyor.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK

İngiltere ve İtalya'daki kaynaklar ise Sofyan Amrabat'ın ilk etapta İngiltere'de kalmak istediğini fakat; futbolcunun şartlarının şu an için United'a uymadığını duyurdu.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

United, geçen sezon 30 maça çıkan Amrabat 20 milyon Euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına giren orta saha oyuncusunun transferi için kulüplerin görüşmeleri hızlandırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Galatasaray, piyasa değeri son dönemlerde düşüşte olan Sofyan Amrabat'ı transfer ederek, hem ihtiyacını karşılayacak hem de Nicolo Zaniolo'dan da herhangi bir zarar etmemiş olacak.

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