Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Bu transfer hamlesi çok konuşulur
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Listesinde birçok oyuncu bulunan sarı kırmızılıların önüne flaş bir transfer fırsatı geldi. Yönetimin transferde adeta bir taşla iki kuş vurmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaraylı kurmayların takasta kullanılacak Zaniolo'nun üstüne Floransa temsilcisinden 10 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Şu anda Sofyan Amrabat'a 22 milyon Euro güncel piyasa değeri biçiliyor.
GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK
İngiltere ve İtalya'daki kaynaklar ise Sofyan Amrabat'ın ilk etapta İngiltere'de kalmak istediğini fakat; futbolcunun şartlarının şu an için United'a uymadığını duyurdu.
United, geçen sezon 30 maça çıkan Amrabat 20 milyon Euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına giren orta saha oyuncusunun transferi için kulüplerin görüşmeleri hızlandırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.
Galatasaray, piyasa değeri son dönemlerde düşüşte olan Sofyan Amrabat'ı transfer ederek, hem ihtiyacını karşılayacak hem de Nicolo Zaniolo'dan da herhangi bir zarar etmemiş olacak.
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