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Avrupa’da ilk 5’te
Mauro İcardi, 32 gol, 12 asistle tamamladığı sezonda Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. 31 yaşındaki forvet, 44 gol katkısıyla ilk 10 lig arasındaki golcüler listesinde 5. sıraya oturdu. Mohamed Salah (39), Vangelis Pavlidis (39), Ollie Watkins (40), Aubameyang (41) ve Cole Palmer'i (42) geride bırakan İcardi; Erling Haaland (44), Kylian Mbappe (54), Luuk de Jong (56), Harry Kane (56) ve Viktor Gyökeres'le ilk 5'te yer aldı.
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