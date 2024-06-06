Haberler Galatasaray Avrupa’da ilk 5’te

Avrupa’da ilk 5’te

Mauro İcardi, 32 gol, 12 asistle tamamladığı sezonda Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. 31 yaşındaki forvet, 44 gol katkısıyla ilk 10 lig arasındaki golcüler listesinde 5. sıraya oturdu. Mohamed Salah (39), Vangelis Pavlidis (39), Ollie Watkins (40), Aubameyang (41) ve Cole Palmer'i (42) geride bırakan İcardi; Erling Haaland (44), Kylian Mbappe (54), Luuk de Jong (56), Harry Kane (56) ve Viktor Gyökeres'le ilk 5'te yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa’da ilk 5’te
Mauro İcardi, 32 gol, 12 asistle tamamladığı sezonda Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. 31 yaşındaki forvet, 44 gol katkısıyla ilk 10 lig arasındaki golcüler listesinde 5. sıraya oturdu. Mohamed Salah (39), Vangelis Pavlidis (39), Ollie Watkins (40), Aubameyang (41) ve Cole Palmer'i (42) geride bırakan İcardi; Erling Haaland (44), Kylian Mbappe (54), Luuk de Jong (56), Harry Kane (56) ve Viktor Gyökeres'le ilk 5'te yer aldı.
G.Saray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan!
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Transferde Mourinho etkisi
DİĞER
Ünlü manken Demet Şener’den 'Deniz Akkaya' yorumu...
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
G.Saray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!
F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan!
G.Saray'dan Rafa Silva için resmi teklif!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'in kaptanı Fener'e Real Madrid'in kaptanı Fener'e 00:52
Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü 00:13
Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü 00:12
Gedson'a Arabistan ekipleri talip oldu! Gedson'a Arabistan ekipleri talip oldu! 00:01
F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi 00:01
Van Bronckhorst Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi Van Bronckhorst Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi 00:01
Daha Eski
G.Saray'a kötü haber! Arabistan'dan Yusuf'a dev teklif G.Saray'a kötü haber! Arabistan'dan Yusuf'a dev teklif 00:01
Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor 00:01
G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek 00:01
Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi! Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi! 00:01
Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken... Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken... 00:01
İngilizlerin parlayan yıldızına Fenerbahçe talip oldu! İngilizlerin parlayan yıldızına Fenerbahçe talip oldu! 00:01