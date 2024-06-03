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Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi için ünlü gazeteciden flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi takımdan ayrılıyor mu? İşte o iddia ve detaylar... (GALATASARAY HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 01:39
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Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

Galatasaray'da şampiyonluğun kazanılmasında attığı gollerle büyük pay sahibi olan, takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme getirildi.

Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Erden Timur'un görevinden ayrılmasıyla alakalı olarak kaleme aldığı haberde işin sonunun Mauro Icardi'nin ayrılığına varabileceğini öne sürdü.

Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığı oldukça güçlü bir ihtimal haline geldi.

Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

İtalyan gazeteci haberinde ayrıca, Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlattı.

Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.

Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

Ancak, Di Marzio'nun iddiasına göre, Erden Timur'un ayrılmasının ardından Icardi'nin de ABD, Arabistan ya da Avrupa'dan gelecek bir makul teklife olumlu yanıt vererek sarı kırmızılı ekiple yollarını ayırma ihtimali oldukça yükseldi.

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