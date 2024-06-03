Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia

İtalyan gazeteci haberinde ayrıca, Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlattı.

Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.