Galatasaray'da Icardi endişesi! İtalyan gazeteciden flaş iddia
Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi için ünlü gazeteciden flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi takımdan ayrılıyor mu? İşte o iddia ve detaylar... (GALATASARAY HABERİ)
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İtalyan gazeteci haberinde ayrıca, Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlattı.
Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.
Ancak, Di Marzio'nun iddiasına göre, Erden Timur'un ayrılmasının ardından Icardi'nin de ABD, Arabistan ya da Avrupa'dan gelecek bir makul teklife olumlu yanıt vererek sarı kırmızılı ekiple yollarını ayırma ihtimali oldukça yükseldi.
Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol atan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 20 de asist katkısı yaptı.
Icardi, Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşarken geride kalan sezonu da gol kralı olarak tamamladı.
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