Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens ve ailesi şampiyonluk sonrası tatile İtalya'ya gitti. Yıldız oyuncu ve eşi Kat Kerkhofs, çocukları Ciro'ya olan ilgi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
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TUHAF! CİRO DAHA 2 YAŞINDA
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs ise şu ifadelerle rahatsızlığını dile getirdi: Bazen insanlarla bunun hakkında konuşuyorum.
'Bu çok tuhaf, o sadece 2 yaşında' diye. Eğer sonsuza kadar burada yaşayacak olsaydık böyle fotoğraflarına izin vermezdik diye düşünüyorum.
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