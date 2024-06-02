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Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens ve ailesi şampiyonluk sonrası tatile İtalya'ya gitti. Yıldız oyuncu ve eşi Kat Kerkhofs, çocukları Ciro'ya olan ilgi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 10:13
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Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"

Sarı-Kırmızılılar'ın 37 yaşındaki yıldız oyuncusu Dries Mertens, şampiyonluğun ardından tatile çıkarak ailesi ile birlikte İtalya'ya gitti.

Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"

Akşam'ın derlediği habere göre ülkesinin basınına konuşan Belçikalı oyuncu, Türkiye'de oğlu Ciro'ya karşı olan ilginin biraz abartıldığını söyledi:

Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"

Hepimiz bundan çok hoşlanıyoruz ancak Ciro'ya gösterilen ilgi bazen gerçekten abartılıyor. Hemen onu yakalayıp fotoğrafını çekiyorlar.

Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"

TUHAF! CİRO DAHA 2 YAŞINDA

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs ise şu ifadelerle rahatsızlığını dile getirdi: Bazen insanlarla bunun hakkında konuşuyorum.

Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"

'Bu çok tuhaf, o sadece 2 yaşında' diye. Eğer sonsuza kadar burada yaşayacak olsaydık böyle fotoğraflarına izin vermezdik diye düşünüyorum.

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