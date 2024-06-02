Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar"

Akşam'ın derlediği habere göre ülkesinin basınına konuşan Belçikalı oyuncu, Türkiye'de oğlu Ciro'ya karşı olan ilginin biraz abartıldığını söyledi:

Hepimiz bundan çok hoşlanıyoruz ancak Ciro'ya gösterilen ilgi bazen gerçekten abartılıyor. Hemen onu yakalayıp fotoğrafını çekiyorlar.