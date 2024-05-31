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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte yüksek performanslı futbolcular Avrupa devlerinin radarına giriyordu. Bir kulübün resmi teklif yaptığı iddia edilen Galatasaraylı oyuncu için karar verildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:52
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray, Süper Lig'i 102 puanla şampiyon olarak tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

Gelecek sezonda Devler Ligi'ndeki mücadelesine play-off turundan başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip transfer için kollarını sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

Cimbom, üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek istiyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Aslan, kadrosundaki yüksek performanslı futbolcuları satmak istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'da ara transferde kadrosuna kattığı Derrick Köhn ile ilgili kulübe teklifler olduğu hatta bir Bundesliga ekibinin 10 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

Teknik Direktör Okan Buruk'un Köhn'ün satışına izin vermediği belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

TEKLİF YOK, AYRILMAK İSTEMİYOR

Akşam'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer de 25 yaşındaki Alman sol bek konusunda kendilerine ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | O yıldıza teklif yağıyordu! Okan Buruk kararını verdi

Ailesini İstanbul'a getiren Köhn'ün de ayrılmak gibi bir düşünce içine olmadığı belirtildi.

Galatasaray devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Köhn'e 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 senelik sözleşme imzalatmıştı.

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