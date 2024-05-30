Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Süper Lig'e damga vurmuştu! Galatasaray yıldız ismi kapıyor...

TRANSFER HABERİ: Süper Lig'e damga vurmuştu! Galatasaray yıldız ismi kapıyor...

Son dakika spor haberleri... 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezon mutlu bir şekilde sona erdi. Sarı-kırmızılılarda şimdi ise yeni sezon transfer çalışması başladı. Galatasaray'da bu noktada gündeme Süper Lig'e bu sezon damga vuran isim geldi. Sarı-kırmızılılar ayrıca fırsat transferi olarak da sürpriz bir yıldızın peşine düştü. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 10:44
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