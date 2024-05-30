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Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Galatasaray sezonu Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa başarılarıyla sonlandırırken ortaya çıkan o gerçek taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 16:13
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Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Galatasaray için geride kalan sezon önemli başarılarla tamamlandı.

Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa ile sezonu çifte zaferle kapattı.

Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Cimbom'da ortaya çıkan o gerçek ise sarı-kırmızılı taraftarları hayrete düşürdü.

Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Şampiyon Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan 10 futbolcusundan 9'u geçen sezonki kadrodan çıktı.

Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran takıma dahil edilen söz konusu 13 futbolcudan sadece Kerem Demirbay istikrarlı forma şansı buldu.

Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Toplamda 37 maçta 3 bin 300 dakika sahada kalan Muslera, açık ara takımın en fazla süre bulan ismi oldu.

Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Onu maç sayısı bakımından Barış Alper ile Kerem izledi. Barış 2 bin 544, kaptan Kerem ise 2 bin 481 dakika sahada kaldı.

Ne varsa eskilerde var! Galatasaray'da flaş detay

Dakika bakımından ise Muslera'yı 35 müsabakada 2 bin 994 dakika süre alan Torreira ile 34 karşılaşmada 2 bin 855 dakika top koşturan Icardi izledi.

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