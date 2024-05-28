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Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluklarını düzenlemiş olduğu görkemli törenle kutladı. Cimbom'da kutlamalar sonrası takımın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'un yapmış olduğu paylaşım ise gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 09:23
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Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

2022-2023 Turkcell Süper Kupa ve 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Rams Park'ta taraftarlarıyla birlikte çifte kupayı kaldırdı.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

52 bin küsür taraftarın katıldığı organizasyona şarkıcı performansları ve drone gösterileri damga vurdu.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Her futbolcu anons sonrası şarkı eşliğinde sahaya gelirken, Victor Nelsson ise taraftarlarla baş başa kalmak için bir şarkı seçmedi.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Danimarkalı stopere uzun süre tezahürat yaptı.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Kutlamalar sırasında futbolcuların eşleri ve çocukları sahaya indi fakat 25 yaşındaki savunmacının ailesi tribünde kaldı.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Burada başarılı 2 yıl geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı.

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Nelsson'un serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro...

Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!

G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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