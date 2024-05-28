Victor Nelsson Galatasaraylı taraftarlara ateş püskürdü!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluklarını düzenlemiş olduğu görkemli törenle kutladı. Cimbom'da kutlamalar sonrası takımın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'un yapmış olduğu paylaşım ise gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılı taraftarlar da Danimarkalı stopere uzun süre tezahürat yaptı.
Kutlamalar sırasında futbolcuların eşleri ve çocukları sahaya indi fakat 25 yaşındaki savunmacının ailesi tribünde kaldı.
Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın." şeklinde bir paylaşım yaptı.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Nelsson'un serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro...
G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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