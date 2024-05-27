Haberler Galatasaray GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE | RAMS Park'ta GALA gecesi

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE | RAMS Park'ta GALA gecesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. 102 puana ulaşan Galatasaray, 99 puanlı Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışını kazandı. Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda şampiyonluk kutlaması yapılacağını açıkladı. Galatasaray şampiyonluk kutlamasını takip etmek isteyen futbolseverler için detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:29 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE | RAMS Park'ta GALA gecesi

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ile son maça kadar büyük rekabet yaşadı. Galatasaray 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı ve 24. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları RAMS Park Stadyumu'nda olacak. Futbolcuların geçit töreni, Galatasaraylı müzisyenlerin konserleri, DJ performansı ve birçok şovun yer alacağı kutlamaların yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RAMS Park Stadyumu'nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlaması 19:05'te başlayacak. Kutlamalar, Galatasaray Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!
"G.Saray'ın uzaylı golcüsü"
DİĞER
Galatasaray şampiyonluk kutlaması için heyecanı bekleyiş! Galatasaray’ın Kupa Töreni ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
FETÖ elebaşı Gülen'in kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanya'da 'Baş Yüce' cuntası
"Yan yollara girmeyi beceremediler"
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den Ali Koç'lu forma!
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
İstanbul namaz vakitleri (27 Mayıs Pazartesi)
Resmi Gazete'de bugün 27 Mayıs 2024
TV 8 CANLI YAYIN
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den Ali Koç'lu forma! Icardi'den Ali Koç'lu forma! 09:42
Galatasaray şampiyonlık kutlaması canlı Galatasaray şampiyonlık kutlaması canlı 09:29
Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu! Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu! 09:21
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:54
"G.Saray'ın uzaylı golcüsü" "G.Saray'ın uzaylı golcüsü" 08:36
Daha Eski
"Yan yollara girmeyi beceremediler" "Yan yollara girmeyi beceremediler" 08:32
Bu takımın kod adı: Şampiyon! Bu takımın kod adı: Şampiyon! 07:00
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:27
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:25
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 03:00
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! 03:00