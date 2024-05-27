GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE | RAMS Park'ta GALA gecesi

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ile son maça kadar büyük rekabet yaşadı. Galatasaray 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı ve 24. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları RAMS Park Stadyumu'nda olacak. Futbolcuların geçit töreni, Galatasaraylı müzisyenlerin konserleri, DJ performansı ve birçok şovun yer alacağı kutlamaların yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? GS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RAMS Park Stadyumu'nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlaması 19:05'te başlayacak. Kutlamalar, Galatasaray Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE