GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

"İTALYA'YI ÖZLÜYORUM" Transferi hakkında konuşan Zaniolo, "Kaç takımdan bana ilgi olduğunu bilmiyorum. "Fiorentina'nın ilgisini okudum ve mutlu oldum ama nerede oynayacağımı söylemek için çok erken. İtalya'yı özlüyorum ama bugün her şey mümkün." ifadelerini kullandı.