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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te forma giyemeyecek yıldız oyuncu İtalya'yı özlediğini, Milan ve Fiorentina'nın ilgisi hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:27
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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

Sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak edilen İtalyan yıldız transfer dedikoduları hakkında La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

"EURO 2024'te olacağıma inanmıştım, ne pahasına olursa olsun orada olmak istiyordum. Dünya Kupası'nda yer almak için daha çok çalışacağım. Hedefim bu olacak." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

"İTALYA'YI ÖZLÜYORUM"

Transferi hakkında konuşan Zaniolo, "Kaç takımdan bana ilgi olduğunu bilmiyorum. "Fiorentina'nın ilgisini okudum ve mutlu oldum ama nerede oynayacağımı söylemek için çok erken. İtalya'yı özlüyorum ama bugün her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

MILAN'IN İLGİSİ OLDU MU?

Nicolo Zaniolo: "Kesinlikle bir şeyler vardı, bazı diyaloglar ve temaslar oldu ama devamı gelmedi."

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."

Nicolo Zaniolo, bu sezon toplam 40 maça çıkta 3 gollük bir performans sergiledi.

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