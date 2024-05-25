GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş transfer açıklaması! "İtalya'yı özlüyorum ama..."
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te forma giyemeyecek yıldız oyuncu İtalya'yı özlediğini, Milan ve Fiorentina'nın ilgisi hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"İTALYA'YI ÖZLÜYORUM"
Transferi hakkında konuşan Zaniolo, "Kaç takımdan bana ilgi olduğunu bilmiyorum. "Fiorentina'nın ilgisini okudum ve mutlu oldum ama nerede oynayacağımı söylemek için çok erken. İtalya'yı özlüyorum ama bugün her şey mümkün." ifadelerini kullandı.
MILAN'IN İLGİSİ OLDU MU?
Nicolo Zaniolo: "Kesinlikle bir şeyler vardı, bazı diyaloglar ve temaslar oldu ama devamı gelmedi."
Nicolo Zaniolo, bu sezon toplam 40 maça çıkta 3 gollük bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
24 yaşındaki oyuncu sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te forma giyemeyecek.
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