TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis
Önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'da, yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon transfer ettiği Davinson Sanchez'e talipler olduğu bilinirken, Kolombiyalı stoperin bonservisi belirlendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Son olarak Aslan'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson'a Napoli'nin ardından Everton da talip oldu.
Sarı-kırmızılılar da talipleri büyük olan oyuncunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Everton bu transferde ısrarcı... "goodisonnews"te yer alan habere göre; Everton kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapacak.
İngilizler, bu transfer haberini şu ifadelerle duyurdu: 'Everton Jarrad Branthwaite'i Manchester United'a gönderme hazırlığı içinde. Bu transfer gerçekleşirse Everton'ın hedefi, Davinson Sanchez...
Galatasaray'ın istediği bonservis miktarı da belli. Ancak oyuncu Galatasaray'da başarı yakalayabilmiş olsa da Premier Lig'de aynı seviyede olmayabilir. İlk hedef; Davinson ancak Everton'ın listesinde alternatifler de mevcut.'
DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?
Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.
Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.
2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.
2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Cimbom'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
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