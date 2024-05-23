Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'da, yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon transfer ettiği Davinson Sanchez'e talipler olduğu bilinirken, Kolombiyalı stoperin bonservisi belirlendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Son haftaya lider giren ve şampiyonluk için 1 puan yeten Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda, gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Bu kapsamda Cimbom'da özellikle savunma ikilisi Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e teklifler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Son olarak Aslan'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson'a Napoli'nin ardından Everton da talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Sarı-kırmızılılar da talipleri büyük olan oyuncunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise; Everton bu transferde ısrarcı... "goodisonnews"te yer alan habere göre; Everton kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapacak.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

İngilizler, bu transfer haberini şu ifadelerle duyurdu: 'Everton Jarrad Branthwaite'i Manchester United'a gönderme hazırlığı içinde. Bu transfer gerçekleşirse Everton'ın hedefi, Davinson Sanchez...

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Galatasaray'ın istediği bonservis miktarı da belli. Ancak oyuncu Galatasaray'da başarı yakalayabilmiş olsa da Premier Lig'de aynı seviyede olmayabilir. İlk hedef; Davinson ancak Everton'ın listesinde alternatifler de mevcut.'

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ: Davinson Sanchez'in talipleri artıyor! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Cimbom'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

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