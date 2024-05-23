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Bayrakları hazırlayın

Okan Buruk, “Bayrakları hazırlayın. Tarih yine G.Saray’ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak” dedi. Erden Timur da, "2024'te de 24. şampiyonluğumuzu taraftarımızla birlikte kutlayacağız" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Bayrakları hazırlayın

Rams Park'ta oynanan derbide Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, hem şampiyonluğunu ilan edemedi hem de taraftarının moralini bozdu. Camiayı ve sarı-kırmızılı renklere gönül verenleri kenetlemek isteyen Galatasaray'da dün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, taraftarlara seslendi, şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını dile getirdi.

KENETLENEREK KAZANACAĞIZ

Okan Buruk, "Büyük Galatasaray ailesi. Bayrakları hazırlayın. Tarih yine Galatasaray'ı yazacak, mayıslar yine bizim olacak" dedi. Erden Timur ise; "Büyük Galatasaray taraftarı ve Galatasaray camiası. Geldik son dakikaya tüm motivasyonumuzla kenetlenerek mücadele vereceğiz. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız" sözlerini sarf etti.

KONYA'YA BİLENİYOR

Derbi mağlubiyeti sonrasında morali bozulan Galatasaray, dün yaptığı idmanla Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı takımda oyuncuların morallerinin düzeldiği ve hırslı oldukları dikkat çekti.

ÖZBEK'TEN BÜYÜK DESTEK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, dün Florya'daki idmanı takip ederek, futbolculara Tümosan Konyaspor maçı öncesi destek oldu.

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