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Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde etkisiz performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği

Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebileceği derbide sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuş ve şampiyonluk yarışı son haftaya taşınmıştı. Aslan'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu performans da çok tartışılmıştı. 31 yaşındaki yıldızın derbide katettiği mesafe de ortaya çıktı. Maç boyunca 7.4 km kateden tecrübeli golcünün bu mesafenin yüzde 61'ini yani 4,5 km'sini yürüdüğü ortaya çıktı.

23 METRELİK SPRINT DENEDİ

ITakvim'de yer alan habere göre Icardi yüzde 26'lık kısma denk gelen 1.9 kilometreyi ise hafif koşu temposunda tamamladı. Arjantinli golcü, yüzde 9'luk kısma tekabül eden 636 metreyi koşarak geçirirken, yüzde 4'lük yani 280 metreyi yüksek hızda tamamladığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımın yıldızının sadece ilk yarıda 23 metrelik bir sprint denemesi de dikkatleri çekti. Mauro Icardi'nin Konyaspor ile oynanacak şampiyonluk maçında nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.

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