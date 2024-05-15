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Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik

Son dakika spor haberi: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılara şampiyonluğu garantilemesi için beraberlik yetecek. Kritik karşılaşmanın planlarını yapan teknik direktör Okan Buruk, derbi 11'ini şekillendirdi. Deneyimli hoca, yıldız ismi kulübeye çekme kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:04
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik

Süper Lig'de bitime son 2 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray, pazar günü oynanacak derbide berabera kalması halinde dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik

Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadrosu şekillenmeye başladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik

Başarılı teknik adamın Fenerbahçe derbisinde kadroda birkaç revizyona gideceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un ilk dokunuşu stoper hattına olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik

Fatih Karagümrük maçında Markao karşısında etkisiz kalan Abdülkerim Bardakcı'nın yedek kulübesine çekileceği ve yerine Davinson Sanchez'in görev alacağı bildirildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik

KEREM DEMİRBAY YERİNE BERKAN KUTLU!
Yine Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu'nun, Kerem Demirbay'ın yerine derbiye ilk 11'de çıkabileceği aktarıldı.

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