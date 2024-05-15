Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz karar! Fenerbahçe derbisinde o yıldıza kesik
Son dakika spor haberi: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılara şampiyonluğu garantilemesi için beraberlik yetecek. Kritik karşılaşmanın planlarını yapan teknik direktör Okan Buruk, derbi 11'ini şekillendirdi. Deneyimli hoca, yıldız ismi kulübeye çekme kararı aldı. İşte detaylar...
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Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un ilk dokunuşu stoper hattına olacak.
Fatih Karagümrük maçında Markao karşısında etkisiz kalan Abdülkerim Bardakcı'nın yedek kulübesine çekileceği ve yerine Davinson Sanchez'in görev alacağı bildirildi.
KEREM DEMİRBAY YERİNE BERKAN KUTLU!
Yine Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu'nun, Kerem Demirbay'ın yerine derbiye ilk 11'de çıkabileceği aktarıldı.
Sezonun ilk yarısını Genoa'da kiralık geçiren Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon oynanan 2 Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Tredyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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