GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonu takımdan ayrılması gündeme geldi. Performansıyla Süper Lig'e damga vuran 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Avrupa'dan önemli takımların radarında bulunuyor. Dries Mertens'in de önerisiyle son olarak İtalyan takımı Napoli, Barış Alper'in peşine düştü. Çizme ekibi, transfer için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Avrupa kupaları ve milli takımdaki performansıyla da beğeni toplayan Barış Alper, transferin gözdesi oldu.
AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENİYOR!
Galatasaray, Avrupa'dan birçok takımın listesine aldığı yıldız oyuncunun transferi için yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.
Son dönemde oldukça formda olan Barış Alper'in turnuvada kendisini daha fazla kanıtlayıp fiyatını artırması hedefleniyor.
TRANSFER REKORU KIRACAK!
Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan yıldız ismin sezon sonunda yapacağı transferle Galatasaray tarihine geçeceği iddia ediliyor.
MERTENS NAPOLI'YE ÖNERDİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens, Barış Alper'i eski takımı Napoli'ye önerdi.
BARIŞ ALPER'E BÜYÜK ÖVGÜ!
Dries Mertens, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz'ın performansından övgüyle bahsetti.
Mertens, "Barış Alper çok çok güzel bir sezon geçiriyor. Gelecekte bu çocuk nerelere varır diye düşünüyorum. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibi, Mertens'in de referansıyla genç yıldız için büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Eğer işler yolunda giderse, Barış Alper bu yaz transfer rekoru kırarak Napoli'nin Gürcü yıldızı Kvaratskhelia'nın yerini alabilir.
BARIŞ ALPER'E DEV TEKLİF!
30 milyon Euro civarı bir rakama çıkarak Barış Alper'i isteyebileceği ifade ediliyor.
Transferin gerçekleşmesi durumunda 23 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılıların tarihindeki en büyük bonservis bedelli satış olacak.
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