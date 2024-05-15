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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonu takımdan ayrılması gündeme geldi. Performansıyla Süper Lig'e damga vuran 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Avrupa'dan önemli takımların radarında bulunuyor. Dries Mertens'in de önerisiyle son olarak İtalyan takımı Napoli, Barış Alper'in peşine düştü. Çizme ekibi, transfer için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:08
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz bu sezonun en çok parlayan yıldızlarından biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Güçlü oyun tarzıyla sarı-kırmızılı ekibin hücumunda önemli bir etken olan 23 yaşındaki yıldız, son haftalardaki katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Son 5 maçta 3 gol 3 asist yapan Barış Alper, bu karşılaşmalarda takımın en yüksek not alan oyuncularının başında geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Avrupa kupaları ve milli takımdaki performansıyla da beğeni toplayan Barış Alper, transferin gözdesi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENİYOR!
Galatasaray, Avrupa'dan birçok takımın listesine aldığı yıldız oyuncunun transferi için yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Son dönemde oldukça formda olan Barış Alper'in turnuvada kendisini daha fazla kanıtlayıp fiyatını artırması hedefleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

TRANSFER REKORU KIRACAK!
Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan yıldız ismin sezon sonunda yapacağı transferle Galatasaray tarihine geçeceği iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

MERTENS NAPOLI'YE ÖNERDİ!
Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens, Barış Alper'i eski takımı Napoli'ye önerdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

BARIŞ ALPER'E BÜYÜK ÖVGÜ!
Dries Mertens, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz'ın performansından övgüyle bahsetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Mertens, "Barış Alper çok çok güzel bir sezon geçiriyor. Gelecekte bu çocuk nerelere varır diye düşünüyorum. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

İtalyan ekibi, Mertens'in de referansıyla genç yıldız için büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Eğer işler yolunda giderse, Barış Alper bu yaz transfer rekoru kırarak Napoli'nin Gürcü yıldızı Kvaratskhelia'nın yerini alabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

BARIŞ ALPER'E DEV TEKLİF!
30 milyon Euro civarı bir rakama çıkarak Barış Alper'i isteyebileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi

Transferin gerçekleşmesi durumunda 23 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılıların tarihindeki en büyük bonservis bedelli satış olacak.

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