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Galatasaray haberleri: Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un renk pusulası belli oldu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da başkanlık yarışında Dursun Özbek ile Süheyl Batum karşı karşıya gelecek. İki adayın seçim öncesi oy pusula rengi belli oldu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 19:04
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Galatasaray haberleri: Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un renk pusulası belli oldu

Galatasaray Genel Kurulu'nda yarışacak olan başkan adaylarının renk seçimi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Aydın Özbek (6602) ve Bedii Süheyl Batum (6806) arasında renk seçimine gidildi.

Dursun Aydın Özbek'i temsilen Metin Öztürk, Bedii Süheyl Batum'u temsilen ise Rezan Epözdemir renk seçiminde hazır bulundu.

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Aydın Özbek kırmızı, Bedii Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

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