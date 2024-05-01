Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son 4 hafta kala şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Dünyaca ünlü isimleri radarına alan sarı-kırmıızlı yönetim, Barcelona'dan ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 18:36
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TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

Sezon başında transfer olduğu Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan için sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

Sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan'ın yeni durağını duyurdular. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

İLKAY GÜNDOĞAN, BARÇA'YA VEDA EDİYOR
Uzun yıllar formasını giydiği Manchester City'den ayrılarak sezon başında Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan, yeni takımında aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden ve ligde de şampiyonluğa uzak olan Katalan ekibinde mutsuz olan tecrübeli yıldız, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

SÜPER LİG DEVİ BOMBAYI PATLATIYOR

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan için sarı-kırmızılılar devrede.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

Yönetim sezon sonu bu transferi bitirmek için harekete geçti ve yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 41'inde ilk 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERİ: İlkay Gündoğan Galatasaray'a doğru! Sözleşme şartları...

Toplam 3821 dakika sahada kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 5 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulundu.

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