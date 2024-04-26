Kozu Icardi

Ligde son düzlüğe girilirken form tutan Mauro İcardi, Adana Demirspor karşısında da en önemli koz olacak. Üst üste 5 hafta gol atan Arjantinli yıldız, bu maçı da boş geçmek istemiyor. Sarı-kırmızılı ekibi 24. şampiyonluk yolunda sırtlayan İcardi golüyle 3 puanı getirmeyi hedefliyor. Yıldız oyuncu için bugün atacağı gol ayrıca krallık yarışında da öneme sahip durumda. Edin Dzeko'yla eşit gol sayısına sahip olan İcardi, bugün ağları sarsması halinde 21'e ulaşarak krallıkta zirveye çıkacak. Yıldız forvetin ligde ayrıca 7 de asisti bulunuyor. İcardi sezonun genelinde ise 42 mücadelede forma giyerken 27 gol ve 10 asistle oynadı.