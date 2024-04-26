Haberler Galatasaray Kozu Icardi

Kozu Icardi

20 gollü İcardi, 3 puanı getirerek krallıkta zirveye çıkmayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kozu Icardi

Ligde son düzlüğe girilirken form tutan Mauro İcardi, Adana Demirspor karşısında da en önemli koz olacak. Üst üste 5 hafta gol atan Arjantinli yıldız, bu maçı da boş geçmek istemiyor. Sarı-kırmızılı ekibi 24. şampiyonluk yolunda sırtlayan İcardi golüyle 3 puanı getirmeyi hedefliyor. Yıldız oyuncu için bugün atacağı gol ayrıca krallık yarışında da öneme sahip durumda. Edin Dzeko'yla eşit gol sayısına sahip olan İcardi, bugün ağları sarsması halinde 21'e ulaşarak krallıkta zirveye çıkacak. Yıldız forvetin ligde ayrıca 7 de asisti bulunuyor. İcardi sezonun genelinde ise 42 mücadelede forma giyerken 27 gol ve 10 asistle oynadı.

Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı! Yapılan teklif...
G.Saray'dan ligi sallayacak harekat! Görüşmeler başladı
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig için bomba tahminler! Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar: 102 puanla...
Maç sonu açıkladı: Ergin Ataman'dan siyonistlerin alçak tehdidine tokat gibi cevap
Yozgatlı derbiyi yorumladı! "F.Bahçe için tabir-i caizse..."
Cimbom rekor için sahada! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan ligi sallayacak harekat! Görüşmeler başladı
Cimbom rekor için sahada! İşte Buruk'un 11'i
💲1 DOLAR NE KADAR?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Nisan rakamları
Çöl toz bulutu kaç gün sürecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üç boksör finalde Üç boksör finalde 01:21
Muslera’dan milli veda Muslera’dan milli veda 01:20
Adana Demir’de iki önemli eksik Adana Demir’de iki önemli eksik 01:19
Erzik’ten destek Erzik’ten destek 01:18
Coşkulu karşılama Coşkulu karşılama 01:18
Man. City ilk yarıda fişi çekti! Man. City ilk yarıda fişi çekti! 23:56
Daha Eski
Man. City ilk yarıda fişi çekti! Man. City ilk yarıda fişi çekti! 23:56
Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! 23:28
Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! 23:28
Muslera'dan flaş emeklilik kararı! Muslera'dan flaş emeklilik kararı! 22:47
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 22:47
Derbinin iddaa oranları açıklandı! Derbinin iddaa oranları açıklandı! 22:47