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Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, skora verdiği katkıyla takımını sırtlıyor. Şampiyonluk yarışında takımın en önemli kozlarından biri olan 31 yaşındaki golcü, adını kulüp tarihine şimdiden yazdırdı. Müthiş performansıyla taraftarın sevgilisi olan Icardi, Galatasaray efsanelerini geride bıraktı. İşte o liste...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 10:53
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Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

Şampiyonluk yarışında büyük avantajın sahibi olan Galatasaray'da Mauro Icardi attığı gollerle takıma büyük katkı veriyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle rakibiyle puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılar, son 5 haftaya girilirken hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

Lig tarihinde bir sezonda 93 puanla en çok puan toplayan takım rekoruna sahip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu rekorunu geride bırakmak için yalnızca 4 puana ihtiyacı olan Aslan'da, Mauro Icardi yine takımın en büyük kozu olacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

Attığı gollerle Galatasaray'ı üst üste 2. kez şampiyon yapmaya çok yaklaşan Arjantinli yıldız, adını kulüp tarihine de yazdırıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de 53 maça çıkan Arjantinli yıldız, 42 gol ve 15 asistle tam 57 gole katkı yaptı.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

MAURO ICARDI ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ
Yeni Asır'ın haberine göre; Icardi, maç başına 1.07 gol katkısı vererek kulüp tarihinde en az 20 maçta forma giyen yabancılar içinde zirveye çıktı.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

JARDEL İKİNCİ SIRADA!
Listenin ikinci sırasında bir başka büyük golcü Mario Jardel yer alıyor. Brezilyalı yıldız 24 maçta 22 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste

ADRIAN ILIE VE HAGI...
Adrian Ilie 30 maçta 12 gol ve 14 asistle üçüncü olurken, Galatasaray tarihinin en büyük efsanelerinden Gheorghe Hagi 132 lig maçında 59 gol ve 49 asistle 4.'lükte kaldı.

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