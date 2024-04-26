Galatasaray'da Mauro Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi, skora verdiği katkıyla takımını sırtlıyor. Şampiyonluk yarışında takımın en önemli kozlarından biri olan 31 yaşındaki golcü, adını kulüp tarihine şimdiden yazdırdı. Müthiş performansıyla taraftarın sevgilisi olan Icardi, Galatasaray efsanelerini geride bıraktı. İşte o liste...
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Lig tarihinde bir sezonda 93 puanla en çok puan toplayan takım rekoruna sahip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu rekorunu geride bırakmak için yalnızca 4 puana ihtiyacı olan Aslan'da, Mauro Icardi yine takımın en büyük kozu olacak.
Attığı gollerle Galatasaray'ı üst üste 2. kez şampiyon yapmaya çok yaklaşan Arjantinli yıldız, adını kulüp tarihine de yazdırıyor.
Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de 53 maça çıkan Arjantinli yıldız, 42 gol ve 15 asistle tam 57 gole katkı yaptı.
MAURO ICARDI ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ
Yeni Asır'ın haberine göre; Icardi, maç başına 1.07 gol katkısı vererek kulüp tarihinde en az 20 maçta forma giyen yabancılar içinde zirveye çıktı.
JARDEL İKİNCİ SIRADA!
Listenin ikinci sırasında bir başka büyük golcü Mario Jardel yer alıyor. Brezilyalı yıldız 24 maçta 22 gol atıp, 3 asist yapmıştı.
ADRIAN ILIE VE HAGI...
Adrian Ilie 30 maçta 12 gol ve 14 asistle üçüncü olurken, Galatasaray tarihinin en büyük efsanelerinden Gheorghe Hagi 132 lig maçında 59 gol ve 49 asistle 4.'lükte kaldı.
Yıldız golcünün sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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