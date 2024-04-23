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Galatasaray yönetimi 23 Nisan için Hatay'a gitti

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yönetim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Hatay'a gitti. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 14:56
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Galatasaray yönetimi 23 Nisan için Hatay'a gitti

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay'ı ziyaret etti.

Başkan Özbek ve yönetim kurulu üyelerine büyük ilgil gösterilirken, Hataylı vatandaşlar ve çocuklar Dursun Özbek ile fotoğraf çekildi.

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