GALATASARAY HABERİ - Nicolo Zaniolo'da ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Ada basını, İtalyan yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 13:57
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Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Galatasaray formasıyla attığı gollerle kazanılan şampiyonluğa katkıda bulunan yıldız futbolcu, sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralandı.
Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın Zaniolo için 5 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktardı.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin Euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.
Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız, yeni takımında beklenen performansı sergileyemedi.
Adı bahis skandalına karışan Zaniolo'yu, teknik direktör Unai Emery'nin kadroda düşünmediği belirtilmişti.
İngiliz basını, İtalyan yıldızla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
GELECEĞİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Eski Aston Villa scoutu Bryan King, Nicolo Zaniolo'nun 2-0 kazanılan Arsenal maçında gösterdiği etkileyici performans sonrası Unai Emery'nin, Zaniolo'nun durumunu yeniden düşünmek zorunda kalabileceğini belirtti.
"ZANIOLO KALSA BİLE..."
King yaptığı açıklamada "Emery'nin sezon sonuna kadar ne düşündüğünü bilemeyeceğiz ama Zaniolo'nun Arsenal'e karşı gösterdiği performansı sergilemek kesinlikle ona zarar vermeyecek. Zaniolo, Aston Villa'da kalsa bile diğer kulüpler Arsenal'e karşı gösterdiği performansı fark etmiştir. Emery sadece bu maça odaklanmayacak, onun Villa Park'taki hayata nasıl uyum sağladığına da bakacak. Ancak Zaniolo, Emery'nin durumunu yeniden düşünmesine yetecek kadar şey yaptı." ifadelerini kullandı.
Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 37 maça çıktı.
İtalyan yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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