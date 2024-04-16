Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına ağırlık verildi. Eksik görülen bölgelere yapacağı eklemelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz sezon da istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 12:22 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 12:46
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Corendon Alanyaspor deplasmanını 4-0'lık skorla geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Sarı-kırmızılılarda sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları yoğunluk kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Cimbom, gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Galatasaray'da orta saha transferine öncelik verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Tottenham'dan kiraladığı ancak istenen performansı veremeyen Tanguy Ndombele ile yola devam etmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Aslan ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira ile de vedalaşacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Ndombele ve Oliveira'nın ayrılıkları sonrası orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

YİNE YENİDEN VECINO

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon başında da kadrosuna katmak istediği Matias Vecino'nun yeni sezonda sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Galatasaray, sezon başında Matias Vecino ile anlaşma sağlamasına rağmen Lazio'nun o dönemki teknik direktörü Maurizio Sarri'nin transfere engel olması sonrası tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

"VECINO BENİ ARADI VE..."

Sarri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim." demişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

"HOCAMIZIN TERCİHİ VECINO'YDU"

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur da sezon başında yaptığı açıklamada Okan Buruk'un Matias Vecino'yu istediğini belirterek, "Hocamızın tercihi, 6-8 anlamında Vecino'ydu. Matias Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

"GALATASARAY BENİ ARADI"

Vecino da sezon başında Galatasaray'a transferine ilişkin İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Eşimle birlikte çocukların okulun ilk günü için hazırlık yapıyordum, Galatasaray beni transfer etmek istediği için aradılar. Her zaman sportif ve ekonomik düzeyde önemli bir teklif geldiğinde ailemle tartışırız. Diğer yandan Sarri ile konuştum ve bana gitme ihtimalimin olmadığını çünkü kalmamı istediğini söyledi. O andan itibaren yapacak başka bir şeyim yoktu." demişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Matias Vecino bu sezon Lazio formasıyla 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Uruguaylı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

Vecino'nun Lazio ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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