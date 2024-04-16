TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Okan Buruk'un gözdesi Aslan oluyor

"Eşimle birlikte çocukların okulun ilk günü için hazırlık yapıyordum, Galatasaray beni transfer etmek istediği için aradılar. Her zaman sportif ve ekonomik düzeyde önemli bir teklif geldiğinde ailemle tartışırız. Diğer yandan Sarri ile konuştum ve bana gitme ihtimalimin olmadığını çünkü kalmamı istediğini söyledi. O andan itibaren yapacak başka bir şeyim yoktu."