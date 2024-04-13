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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Gelecek sezon için 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Benfica'nın 10 numarasına 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Yıldız oyuncunun transferi için pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Gelecek sezon 10 numarayı yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Benfica'dan Rafa Silva yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Portekiz ekibiyle sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz haftalarda harekete geçen sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifini iletmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Sunduğu öneriye henüz olumlu bir yanıt alamayan sarı-kırmızılı yönetim, Rafa Silva'nın menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Galatasaray bu transferde mali anlamda ise tüm şartlarını zorluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

BURUK ONAYLADI
Okan Buruk'un, 'Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir' diyerek yeşil ışık yaktığı transferde, önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Arabistan'dan ciddi talipleri olan yıldızda en ciddi rakip ise Porto olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Portekiz ekibi, Silva için ciddi bir teklif sundu. Aslan kesenin ağzını biraz daha açmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

MERTENS'İN ALTERNATİFİ
Portekizli 10 numara, sözleşmesi sona erecek Dries Mertens'in yerine düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızdan 7 yaş genç olan 30 yaşındaki oyuncuyu bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

ZİRVEYİ GÖRDÜ
30 yaşındaki futbolcu, 2016'dan bu yana Benfica'da oynuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Portekiz ekibindeki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bu yıl 48 maçta 20 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesini gören yıldız oyuncu, toplamda ise 322 karşılaşmada 92 gol, 78 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Silva Benfica öncesinde oynadığı Braga'da 127 maçta 26 gol ve 18 asistle dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

MARSİLYA'YI BOŞ GEÇMEDİ
Rafa Silva, Benfica'nın Marsilya'yı 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında takımının ilk golünü kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...

Bu sezon 48. maçında 20'nci golünü kaydeden 30 yaşındaki yıldız, ayrıca 14 asiste de imza atarak adeta şov yaptı.

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