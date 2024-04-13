TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 10 numara bombası! 3 yıllık sözleşme...
Gelecek sezon için 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi bomba transferi patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Benfica'nın 10 numarasına 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Yıldız oyuncunun transferi için pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray bu transferde mali anlamda ise tüm şartlarını zorluyor.
BURUK ONAYLADI
Okan Buruk'un, 'Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu.
Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir' diyerek yeşil ışık yaktığı transferde, önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılması bekleniyor.
Arabistan'dan ciddi talipleri olan yıldızda en ciddi rakip ise Porto olacak.
Portekiz ekibi, Silva için ciddi bir teklif sundu. Aslan kesenin ağzını biraz daha açmayı planlıyor.
MERTENS'İN ALTERNATİFİ
Portekizli 10 numara, sözleşmesi sona erecek Dries Mertens'in yerine düşünülüyor.
Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızdan 7 yaş genç olan 30 yaşındaki oyuncuyu bitirmek istiyor.
ZİRVEYİ GÖRDÜ
30 yaşındaki futbolcu, 2016'dan bu yana Benfica'da oynuyor.
Portekiz ekibindeki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bu yıl 48 maçta 20 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesini gören yıldız oyuncu, toplamda ise 322 karşılaşmada 92 gol, 78 asistle oynadı.
Silva Benfica öncesinde oynadığı Braga'da 127 maçta 26 gol ve 18 asistle dikkat çekmişti.
MARSİLYA'YI BOŞ GEÇMEDİ
Rafa Silva, Benfica'nın Marsilya'yı 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında takımının ilk golünü kaydetti.
Bu sezon 48. maçında 20'nci golünü kaydeden 30 yaşındaki yıldız, ayrıca 14 asiste de imza atarak adeta şov yaptı.
DİĞER