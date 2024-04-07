Haberler Galatasaray Galatasaraylı yöneticilerden Halfeti gezisi

Galatasaraylı yöneticilerden Halfeti gezisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, sular altında kalan tarihi köy Halfeti'yi gezdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 15:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaraylı yöneticilerden Halfeti gezisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, sular altında kalan tarihi köy Halfeti'yi gezdi.

Fenerbahçe ile bugün oynanacak Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfa'da olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri, Birecik Barajı'nın suları altında kalan Halfeti'yi ziyaret etti. Tekne turuyla Halfeti'ye gelen Özbek ve beraberindekiler, bölgede fotoğraf çektirdi.

Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendiriliyor.

Sahil kenti görünümüne sahip Halfeti'nin su altında kalan Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, turistlerin en fazla ilgisini çeken bölge olarak dikkati çekiyor.

DİĞER
Aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin oyuncu eşi...
Skandal görüntüler sonrası Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında soruşturma! Başsavcılık da hareketi geçti
Süper Kupa maçının VAR hakemi açıklandı!
Ali Koç U19 takımının Giresunspor maçını izledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan F.Bahçe maçı öncesi açıklama!
Devler Ligi için Cimbom'a dünya yıldızı geliyor
BARAJ DOLULUK ORANLARI
atv CANLI İZLE 📺 | atv canlı yayın izle 2024 - atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
7 Nisan'da meydana gelen depremler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor! 15:45
G.Saray'dan F.Bahçe maçı öncesi açıklama! G.Saray'dan F.Bahçe maçı öncesi açıklama! 15:44
Bandırma ile Manisa yenişemedi! Bandırma ile Manisa yenişemedi! 15:39
G.Saraylı yöneticiler Halfeti'yi gezdi G.Saraylı yöneticiler Halfeti'yi gezdi 15:32
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu 15:29
Grizzlies'dan Gasol için anlamlı davranış! Grizzlies'dan Gasol için anlamlı davranış! 15:21
Daha Eski
Fenerbahçe U19 Giresunspor U19'u farklı geçti! Fenerbahçe U19 Giresunspor U19'u farklı geçti! 14:45
G.Saray - F.Bahçe maçı hangi kanalda? G.Saray - F.Bahçe maçı hangi kanalda? 14:19
Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? 14:08
Ali Koç U19 takımının Giresunspor maçını izledi! Ali Koç U19 takımının Giresunspor maçını izledi! 13:58
Al Hilal - Al Nassr maçı ne zaman? Al Hilal - Al Nassr maçı ne zaman? 13:45
Fırtına'dan ayrılıyor mu? Flaş Uğurcan gelişmesi! Fırtına'dan ayrılıyor mu? Flaş Uğurcan gelişmesi! 13:44