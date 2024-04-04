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Rekorların adamı Okan Buruk!

İlk yılında şampiyonluk yaşayan Okan Buruk bu sezon da koşar adım zafere yürüyor. Sarı kırmızılı teknik adam ayrıca her geçen hafta rekor üstüne rekor kırıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Rekorların adamı Okan Buruk!

Galatasaray 2021-2022 sezonunda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşamış ve ligi 13. sırada tamamlamıştı. Başkan Burak Elmas'ı gönderen Sarı-Kırmızılılar eski patronlarından Dursun Özbek'i yeniden başkan seçmişti. Özbek ve ekibinin teknik direktör tercihi çok merak ediliyordu. Listede yine Fatih Terim vardı ancak sürpriz bir şekilde Dursun Özbek yönetimi, Okan Buruk'u takımın başına getirdi. Buruk, Akhisar'la Türkiye Kupası ve Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşasa da camiada soru işareti yaratmıştı. Ancak Buruk bu soru işaretlerini tek tek sildi, her geçen hafta başarılarına bir yenisini ekledi.

GÜNDÜZ KILIÇ'I GEÇMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak olmuştu.

LUCESCU'YU DA GERIDE BIRAKTI

Sonrasında bu rekoru geliştiren Buruk, bu kez de Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesinden de 3 puanla ayrılarak Rumen teknik adamı geride bıraktı.

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