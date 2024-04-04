Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Takıma kazandıracağı isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcuların da merak konusu olduğu sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da devam etmeyeceği ve kendine kulüp aradığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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İlk olarak iç transfere yoğunlaşan Galatasaray, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin sözleşmesini uzatacak.
Yönetimin bu iç transfer hamlelerinin sezonun sona ermesinin ardından resmiyete kavuşturması bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un eksik gördüğü bölgelere takviye yapmayı planlayan ve adı şimdiden Rafa Silva, Ianis Hagi gibi isimlerle anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, istenen katkıyı veremeyen isimlerle yeni sezon öncesi vedalaşmaya hazırlanıyor.
Birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Aslan'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Hakim Ziyech...
Sezon başında Chelsea'den kiralanan Faslı yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremedi.
Fransız basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Bladi.net adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Hakim Ziyech, kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi planlamıyor.
Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ziyech'in, İngiliz ekibinden de ayrılacağı belirtildi.
Haberde Ziyech'in kendine kulüp aradığı ve menajerinin bu yönde adımlar attığı kaydedildi.
Öte yandan tecrübeli futbolcunun form kaybı nedeniyle transfer piyasası üzerinde pek bir etkisi olmadığı aktarıldı.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.
Faslı yıldız, 4 gol ve 3 asist kaydederek 7 gole direkt katkıda bulundu.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 9.5 milyon Euro.
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