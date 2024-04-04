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Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Takıma kazandıracağı isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcuların da merak konusu olduğu sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da devam etmeyeceği ve kendine kulüp aradığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:04
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MERT KILIÇ
Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 ile geçen ve 32. haftada Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem maddelerinden biri de transfer...

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Sezonu zirvede noktalayarak üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Cimbom, Avrupa'da başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

İlk olarak iç transfere yoğunlaşan Galatasaray, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Yönetimin bu iç transfer hamlelerinin sezonun sona ermesinin ardından resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Teknik direktör Okan Buruk'un eksik gördüğü bölgelere takviye yapmayı planlayan ve adı şimdiden Rafa Silva, Ianis Hagi gibi isimlerle anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Sarı-kırmızılılar, istenen katkıyı veremeyen isimlerle yeni sezon öncesi vedalaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Aslan'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Hakim Ziyech...

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Faslı yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremedi.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Fransız basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Bladi.net adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Hakim Ziyech, kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi planlamıyor.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ziyech'in, İngiliz ekibinden de ayrılacağı belirtildi.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Haberde Ziyech'in kendine kulüp aradığı ve menajerinin bu yönde adımlar attığı kaydedildi.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Öte yandan tecrübeli futbolcunun form kaybı nedeniyle transfer piyasası üzerinde pek bir etkisi olmadığı aktarıldı.

Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.

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