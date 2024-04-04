Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor

İlk olarak iç transfere yoğunlaşan Galatasaray, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin sözleşmesini uzatacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un eksik gördüğü bölgelere takviye yapmayı planlayan ve adı şimdiden Rafa Silva, Ianis Hagi gibi isimlerle anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.