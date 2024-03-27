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Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

Milli arayı Antalya'da kampa girerek değerlendiren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. 28 Mart Perşembe günü sona erecek kampta, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler haberimizde... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 09:27
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Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 25-28 Mart tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yaparak geçiren Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından yarı alanda oynanan çift kale maçın yanı sıra ayak tenisi ile devam etti. İki grup halinde süren antrenman, topa sahip olma çalışmalarının ardından hücum oyunuyla sona erdi.

Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da takip etti. Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

AURIER VE ALİ TURAP TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Galatasaray'da yapılan kampta hafif sakatlıkları bulunan Sergie Aurier ile Ali Turap Bülbül takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncu antrenörler eşliğinde yeşil zeminde ısınma hareketleri ve topla çalıştı. Çalışma öncesi Sergie Aurier ve Ali Turap Bülbül, antrenörlerle beraber kale direğini taşıması ise dikkat çekti.

Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

ICARDI, TORREIRA VE MUSLERA KAMPA BUGÜN KATILDI

Önceki gün başlayan kampa katılmayan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ise dün sabah saatlerinde takıma dahil oldu. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan bu oyuncular, akşam saatlerinde yapılan çalışmada da takımda birlikte yer aldı.

Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray'ın Antalya kampı ise 28 Mart Perşembe günü son bulacak.

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