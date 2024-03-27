Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar
Milli arayı Antalya'da kampa girerek değerlendiren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. 28 Mart Perşembe günü sona erecek kampta, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeler haberimizde... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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AURIER VE ALİ TURAP TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Galatasaray'da yapılan kampta hafif sakatlıkları bulunan Sergie Aurier ile Ali Turap Bülbül takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncu antrenörler eşliğinde yeşil zeminde ısınma hareketleri ve topla çalıştı. Çalışma öncesi Sergie Aurier ve Ali Turap Bülbül, antrenörlerle beraber kale direğini taşıması ise dikkat çekti.
ICARDI, TORREIRA VE MUSLERA KAMPA BUGÜN KATILDI
Önceki gün başlayan kampa katılmayan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ise dün sabah saatlerinde takıma dahil oldu. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan bu oyuncular, akşam saatlerinde yapılan çalışmada da takımda birlikte yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray'ın Antalya kampı ise 28 Mart Perşembe günü son bulacak.
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