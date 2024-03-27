Galatasaray'da son durum ne? İşte kamptan detaylar

AURIER VE ALİ TURAP TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI Galatasaray'da yapılan kampta hafif sakatlıkları bulunan Sergie Aurier ile Ali Turap Bülbül takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncu antrenörler eşliğinde yeşil zeminde ısınma hareketleri ve topla çalıştı. Çalışma öncesi Sergie Aurier ve Ali Turap Bülbül, antrenörlerle beraber kale direğini taşıması ise dikkat çekti.

ICARDI, TORREIRA VE MUSLERA KAMPA BUGÜN KATILDI Önceki gün başlayan kampa katılmayan Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera ise dün sabah saatlerinde takıma dahil oldu. Sabah antrenmanında takımla birlikte yer alan bu oyuncular, akşam saatlerinde yapılan çalışmada da takımda birlikte yer aldı.