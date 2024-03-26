Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

Bundesliga 2. Ligi'nde Nürnberg forması giyen Can Uzun, gösterdiği etkili performansla kısa sürede hem A Milli Takım'ın hem de Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da transferinde devreye girdiği genç futbolcu ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı.