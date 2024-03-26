Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Galatasaray, transferde önemli isimleri listesine aldı. Yıldız isimlere imza attırmayı amaçlayan sarı-kırmızılılara ciddi bir rakip çıktı. Cimbom'un renklerine bağlamak istediği genç yıldıza İtalyan devi Inter talip oldu. A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu transferde devreye girerek genç oyuncuyu aradı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 11:52
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Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

Bundesliga 2. Ligi'nde Nürnberg forması giyen Can Uzun, gösterdiği etkili performansla kısa sürede hem A Milli Takım'ın hem de Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da transferinde devreye girdiği genç futbolcu ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

INTER'DEN FLAŞ HAMLE!
Genç yıldıza talip olan Inter, transferin gerçekleşmesi için A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu devreye soktu.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

HAKAN ÇALHANOĞLU CAN UZUN'U ARADI!
Akşam'ın Çizme basınından derlediği habere göre; Inter, Can Uzun'un transferi için kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oyuncuyu ikna etmek için bizzat aradığı ifade edildi. Haberde ayrıca Can Uzun'un İtalyan ekibine imza atmaya sıcak baktığına yer verildi.

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!

Can Uzun'u kadrosuna katmak isteyen başka büyük kulüpler de bulunuyor. Alman basınında yer alan bir başka haberde 18 yaşındaki genç oyuncuyla Borussia Dortmund, Newcastle United ve Eintracht Frankfurt'un yakından ilgilendiği iddia edildi.

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