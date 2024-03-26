Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a transfer engeli!
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Galatasaray, transferde önemli isimleri listesine aldı. Yıldız isimlere imza attırmayı amaçlayan sarı-kırmızılılara ciddi bir rakip çıktı. Cimbom'un renklerine bağlamak istediği genç yıldıza İtalyan devi Inter talip oldu. A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu transferde devreye girerek genç oyuncuyu aradı. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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INTER'DEN FLAŞ HAMLE!
HAKAN ÇALHANOĞLU CAN UZUN'U ARADI!
Akşam'ın Çizme basınından derlediği habere göre; Inter, Can Uzun'un transferi için kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oyuncuyu ikna etmek için bizzat aradığı ifade edildi. Haberde ayrıca Can Uzun'un İtalyan ekibine imza atmaya sıcak baktığına yer verildi.
Can Uzun'u kadrosuna katmak isteyen başka büyük kulüpler de bulunuyor. Alman basınında yer alan bir başka haberde 18 yaşındaki genç oyuncuyla Borussia Dortmund, Newcastle United ve Eintracht Frankfurt'un yakından ilgilendiği iddia edildi.
Can Uzun bu sezon Nürnberg formasıyla 25 maçta 1752 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu bu sürede skora 16 gol ve 3 asist ile katkıda bulundu.
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