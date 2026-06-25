2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0'lık skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 7. ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Fildişi Sahili, grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırırken, 1 puanda kalan Curaçao turnuvaya veda etti.

Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizespor'dan Yahiya Fofana ve RAMS Başakşehir'den Christopher Operi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai 46. dakikada oyuna girdi.

Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Galatasaraylı Wilfried Singo ise yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi.

Curaçao'da ise Kayserisporlu Joshua Brenet ve Iğdır FK'dan Leandro Bacuna maça ilk 11'de başladı.

Curaçao 0-2 Fildişi Sahili | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Curaçao savunmasının hatasını Nicolas Pepe affetmiyor! pic.twitter.com/VkyC7KfYiX — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026