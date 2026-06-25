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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Fildişi Sahili Curaçao'yu mağlup ederek son 32 biletine uzandı!

Fildişi Sahili Curaçao'yu mağlup ederek son 32 biletine uzandı!

Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Curaçao'yu 2-0'lık skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 00:59 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 01:44
Fildişi Sahili Curaçao'yu mağlup ederek son 32 biletine uzandı!

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0'lık skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 7. ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Fildişi Sahili, grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırırken, 1 puanda kalan Curaçao turnuvaya veda etti.

Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizespor'dan Yahiya Fofana ve RAMS Başakşehir'den Christopher Operi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai 46. dakikada oyuna girdi.

Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Galatasaraylı Wilfried Singo ise yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi.

Curaçao'da ise Kayserisporlu Joshua Brenet ve Iğdır FK'dan Leandro Bacuna maça ilk 11'de başladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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