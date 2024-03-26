Flaş Rafa Silva açıklaması! Galatasaray ve transfer...

"Bence ülkemizin en iyi futbolcularından biri ve pozisyonunun en iyilerinden biri olarak bu teklifler beni şaşırtmıyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve önemli bir Avrupa kulübü. Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alıyor."