Flaş Rafa Silva açıklaması! Galatasaray ve transfer...
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonu için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Benfica'da gösterdiği performansla göz dolduran Portekizli yıldız Rafa Silva'nın peşine düştü. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Cimbom'un transfer gündeminde yer alan Rafa Silva hakkında eski hocasından transferle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler...
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Rafa Silva'nın Braga'daki eski teknik direktörü Jorge Paixao, yıldız ismin olası sarı-kırmızılılara transferini Portekiz basınına değerlendirdi.
Arabistan'dan da teklifler alan başarılı oyuncunun transferi konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Record'a konuşan Paixao'nun yaptığı açıklamalar...
"Bence ülkemizin en iyi futbolcularından biri ve pozisyonunun en iyilerinden biri olarak bu teklifler beni şaşırtmıyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve önemli bir Avrupa kulübü. Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alıyor."
"ARABİSTAN'I DEĞİL AVRUPA'YI SEÇECEK"
Eğer transfer olumlu sonuçlanırsa büyük bir sözleşme imzalayacak ve Suudi Arabistan Ligi yerine Avrupa'da yoluna devam edecek.
"GALATASARAY BÜYÜK BİR KULÜP"
Dünyanın en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Rafa Silva oraya adapte olmakta zorlanmaz çünkü büyük bir kulübe ve İstanbul gibi büyük bir şehre gidecek."
PORTEKİZ DIŞINA ÇIKMADI!
Rafa Silva kariyerinde ilk defa Portekiz dışına çıkmaya hazırlanıyor. 2012 yılında Feirense ile profesyonel kariyerine başlayan Silva, 3 senelik bir Braga macerası sonrası 16 milyon euro'ya Benfica'ya imza attı.
Benfica kariyerinde 318 maçta sahaya çıkan Rafa Silva, 90 gol ve 78 asistlik performans sergiledi.
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