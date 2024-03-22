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Galatasaray'da Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile anlaşma tamam!

Cimbom gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan iç transferde de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile el sıkıştı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'da Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile anlaşma tamam!

İç transferde görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, taraftarına kısa süre içinde müjdeli haberler vermeyi planlıyor. Cimbom'da ilk hedef efsane eldiven Fernando Muslera... 13 yıldır kaleyi koruyan Uruguaylı eldivenin yeni sözleşmesi için büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 1+1 yıllık kontrat uzatacak 37 yaşındaki file bekçisi, yıllık 2.5 milyon euro kazanmaya devam edecek. Aslan, Muslera'nın vatandaşı Torreira ile de el sıkıştı. 28 yaşındaki orta saha, 2028'e kadar imzayı atacak ve yılda 3.5 milyon euro'yu cebine koyacak.

TAVAN BELİRLEDİ

İki isimle el sıkışan Galatasaray'da gözler yerli yıldızlara çevrildi. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın zamlı sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Kısa sürede resmi imzaların atılması bekleniyor. Yeni kontratlarda tavan belirleyecek sarıkırmızılı yönetimin, yıldızlara yıllık 45 milyon TL önerdiği gelen haberler arasında.

Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğu kovalayan oyuncularını bırakmıyor... Muslera ile Torreira'nın yanı sıra Abdülkerim, Kerem ve Barış da zamlı sözleşmeyi kapacak.

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