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Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Darnel Karadeniz ve Samet Akaydın transferlerini KAP'a bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 12:51 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 13:06
Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Darnel Karadeniz ve Samet Akaydın transferlerini açıkladı. Bordo-mavililer 4 ismi de KAP'a bildirdi. İşte Trabzonspor'un KAP açıklamaları:

SAMET AKAYDİN KAP AÇIKLAMASI

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydın ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda 43.500.000.-TL garanti ücret ve 2027/2028 futbol sezonunda 53.875.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 60.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,6'sı oranında ödeme yapılacaktır."

METEHAN MİMAROĞLU KAP AÇIKLAMASI

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

MELİH KABASAKAL KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22.500.000.-TL 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

THIERRY KARADENİZ KAP AÇIKLAMASI

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

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