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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar gündemine, milli yıldızı aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:48
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak duble yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Cimbom 30 hafta sonunda 81 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alıyor. Galatasaray milli araya lider girmenin mutluluğunu yaşarken, sarı kırmızılı idareciler ise boş durmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Galatasaraylı kurmayların özellikle ligin olmadığı 2 haftalık zaman diliminde transfer çalışmaları için harekete geçtiği belirtildi. Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezonun transferleri konusunda geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Yapılacak olan toplantıda uzun süredir takip edilen isimler hakkında fikir alışverişi yapılacağı öne sürüldü. Hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği oyuncular, Galatasaray cephesi tarafından değerlendirilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Birçok yıldızla görüşmelere şimdiden başlayan sarı kırmızılıların gündemine ise son günlerde bomba bir isim geldi. Galatasaray'ın yeni sezonda çok sürpriz bir futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Yönetimin son 3-4 gün içinde gündeme gelen o yıldızı, teknik direktör Okan Buruk'a sunacağı öne sürüldü. Ancak yönetimin A Milli Takım'ın da en önemli futbolcularından biri olan o isim için şimdiden nabız yokladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Galatasaray bu hamleyi yapması halinde yeni sezona damga vuracak bir transferi gerçekleştirmiş olacak. Sarı kırmızılı idarecilerin 2 sezondur süren başarılı transferlerine bir yenisini daha eklemek istediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

G.SARAY'DAN ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI!

Galatasaray'ın, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da kadro dışı kalan Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Sarı kırmızılıların, milli futbolcuyu yeni sezonda 1 yıllığına kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

23 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt hakkında yapmış olduğu açıklamalar sonrası kadro dışı kalmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Orkun'un da Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin, kısa süre içinde Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı iddia edildi. Milli futbolcunun ise Türkiye seçeneğine 'hayır' demeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Cimbom bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir futbolcuyu kadrosuna katmış olacak. Yönetimin transfer için bu aşamada temkinli olduğu ve piyasa araştırması yaptığı da aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Galatasaraylı kurmayların, Orkun'un Benfica'daki durumunu sıkı şekilde takip edeceği ve transfer için çok akıllı harekete edeceği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Öte yandan Aslan'ın, Avrupa'da piyasası bulunan milli yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörü ve son dönemde yaşanan başarıları göstererek ikna etmeyi planladığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde daha da netleşeceği ve milli futbolcunun Galatasaray'a gidip gitmeyeceğinin belli olacağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Orkun Kökçü bu sezon Benfica formasıyla toplam 34 maça çıktı. Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 3 gol attı. Orkun ayrıca 10 da asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan milli oyuncunun, kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

1.75 boyundaki isim, sezon başında Feyenoord'dan 25 milyon Euro bonservis ücretiyle Benfica'ya transfer olmuştu. A Milli Takım'da ise 24 müsabakada ter döken Orkun, 2 gol atma başarısını gösterdi.

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