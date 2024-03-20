GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız...

Yapılacak olan toplantıda uzun süredir takip edilen isimler hakkında fikir alışverişi yapılacağı öne sürüldü. Hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği oyuncular, Galatasaray cephesi tarafından değerlendirilecek.

Birçok yıldızla görüşmelere şimdiden başlayan sarı kırmızılıların gündemine ise son günlerde bomba bir isim geldi. Galatasaray'ın yeni sezonda çok sürpriz bir futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.