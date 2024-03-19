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GALATASARAY HABERİ: Flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Transfer açıklaması geldi

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğu'nun açıklamalarının ardından Galatasaray'dan başkent ekibine transferi tartışılan Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rumen futbolcuyla ilgili transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 18:52
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GALATASARAY HABERİ: Flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Transfer açıklaması geldi

Galatasaray'ın sezon başında Ankaragücü'ne gönderdiği Olimpiu Morutan için önemli bir transfer açıklaması geldi.

Menajerlik yapan Polo Dattola, Olimpiu Morutan'ı, Palermo'ya getirmek istediklerini ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

İşte Dattola'nın o açıklaması:

"Olimpiu Morutan, Palermo ve diğer kulüplerin transfer hedefiydi. Takımlar transfer için onay vermişti ancak Galatasaray onu Türkiye'de bırakıp başka bir Türk kulübüne gönderme kararı aldı. Orada oynamaktan şu an için memnun, gelecekte neler olacağını birlikte göreceğiz."

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla 33 resmi maça çıkan Olimpiu Morutan bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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