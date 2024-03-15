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Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk yıldız isme dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 08:59
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Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk bazı isimlerle özel toplantılar yaptı. Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin başında Hakim Ziyech geldi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Moritanya ve Angola ile oynayacağı hazırlık maçlarına davet edildi. Ziyech'e Galatasaray teknik heyetinden net uyarı geldi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...

GALATASARAY'DAN HAKIM ZIYECH'E: SAKIN SAKATLANMA

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray teknik heyeti, yeni iyileşen ve milli takıma davet alan Hakim Ziyech'e "Sakın sakatlanma" uyarısında bulundu. Ziyech sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında Hakim Ziyech'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Faslı oyuncunun sağ kanatta oynayacağı Barış Alper Yılmaz'ın ise sağ beke çekileceği öğrenildi.

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...

ZIYECH'İN KARNESİ

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı. Ziyech bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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