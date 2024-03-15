Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...

GALATASARAY'DAN HAKIM ZIYECH'E: SAKIN SAKATLANMA



Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray teknik heyeti, yeni iyileşen ve milli takıma davet alan Hakim Ziyech'e "Sakın sakatlanma" uyarısında bulundu. Ziyech sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.