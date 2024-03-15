Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi! Teknik heyetten uyarı...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk yıldız isme dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Moritanya ve Angola ile oynayacağı hazırlık maçlarına davet edildi. Ziyech'e Galatasaray teknik heyetinden net uyarı geldi.
GALATASARAY'DAN HAKIM ZIYECH'E: SAKIN SAKATLANMA
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında Hakim Ziyech'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Faslı oyuncunun sağ kanatta oynayacağı Barış Alper Yılmaz'ın ise sağ beke çekileceği öğrenildi.
ZIYECH'İN KARNESİ
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı. Ziyech bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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