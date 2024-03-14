Haberler Galatasaray Galatasaray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Galatasaray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray resmi sosyal medya hesabı üzerinden 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 14:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Galatasaray, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşılan mesaj şöyle:

Gece gündüz demeden çalışarak hayatlarını insan hayatını kurtarmaya adayan, toplumumuzun en önemli meslek gruplarından kahraman sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Davinson Sanchez'in dönüş tarihi! Doktor raporu ortaya çıktı... 
Başkan Erdoğan'dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN İZLE
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar!
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus...
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar!
TFF'den "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı!
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Mart Perşembe 2024
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman? 14:51
G.Birliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet G.Birliği'nden "1001" öğrenciye ücretsiz bilet 14:45
F.Bahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı F.Bahçe'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı 14:42
G.Saray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı G.Saray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı 14:25
Beşiktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı Beşiktaş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı 14:19
ManU'dan Altay'ı üzecek hamle! ManU'dan Altay'ı üzecek hamle! 14:05
Daha Eski
Meler'in üçüncü Trabzonspor - F.Bahçe derbisi! Meler'in üçüncü Trabzonspor - F.Bahçe derbisi! 13:52
Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Saint Gilloise muhtemel 11'ler 13:31
Batshuayi ve Meunier'e müjde! Batshuayi ve Meunier'e müjde! 13:20
İşte Avrupa kupalarının kura programı! İşte Avrupa kupalarının kura programı! 12:53
G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... G.Saray'da sıcak gelişme! Zaniolo ve Yunus... 12:42
İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! İşte Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar! 12:32