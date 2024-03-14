Galatasaray 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Galatasaray, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşılan mesaj şöyle:
Gece gündüz demeden çalışarak hayatlarını insan hayatını kurtarmaya adayan, toplumumuzun en önemli meslek gruplarından kahraman sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Gece gündüz demeden çalışarak hayatlarını insan hayatını kurtarmaya adayan, toplumumuzun en önemli meslek gruplarından kahraman sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. pic.twitter.com/OomcazkDQQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 14, 2024