GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

FESİH TEHDİDİ Buna rağmen sarı-kırmızılı futbolcunun maddi anlamda da sıkıntısı büyüktü. Geçen yılın alacakları da dahil olmak üzere, şubat ayının ortalarında 5 milyon euro'yu aşkın bir para beklentisi içinde olan Icardi, bu konuda hep bir gelişme bekledi.