GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor'u yendiği maçta gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Tecrübeli ismin, sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sakatlığı gerekçesiyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, bununla ilgili tartışma konusu olmuştu.
Kulüp cephesi, gerçekten sakat olduğunu iddia etmiş, bazı çevreler ise bunun maddi kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.
Ancak, "Beyan esastır" gerçeği içerisinde hareket eden futbol camiası, Icardi'nin sakatlığını kabul etti. Arjantinli golcünün, Galatasaray'ın en sıkıntılı süreçlerinde, antrenman yapamasa bile iğneyle sahaya çıktığı belirtildi.
FESİH TEHDİDİ
Buna rağmen sarı-kırmızılı futbolcunun maddi anlamda da sıkıntısı büyüktü. Geçen yılın alacakları da dahil olmak üzere, şubat ayının ortalarında 5 milyon euro'yu aşkın bir para beklentisi içinde olan Icardi, bu konuda hep bir gelişme bekledi.
Fakat istediği bir türlü olmayınca, "ihtarname" kozu devreye girdi. Futbolcu kısaca, "Ya parayı 5 Mart'a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyen resmi bir yazıyla kulübün kapısını çaldı.
GALATASARAY İKNA ETTİ
Son güne kadar bekleyiş içinde olan Galatasaray, futbolcu cephesini ikna etti ve faizleriyle birlikte paranın taksitlendirilmesini sağladı.
6 Mart'ta taraflar arasındaki protokol imzalandı ve Arjantinli futbolcu hem antrenmanlara çıktı hem de son Çaykur Rizespor karşılaşmasında golünü attı.
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