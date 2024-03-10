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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor'u yendiği maçta gol atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Tecrübeli ismin, sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdiği bildirildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 08:12
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Son olarak, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-2 yenen Galatasaray'da takımı adına 1 gol kaydeden Mauro Icardi ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Mauro Icardi konusunda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Arjantinli futbolcu, üç gün öncesine kadar kulübe gönderdiği ihtarnamenin sonucunu beklerken, Cimbom parasını veremedi ancak yapılan bir protokolle, geçmiş dönem alacaklarını taksitlendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sakatlığı gerekçesiyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, bununla ilgili tartışma konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Kulüp cephesi, gerçekten sakat olduğunu iddia etmiş, bazı çevreler ise bunun maddi kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Ancak, "Beyan esastır" gerçeği içerisinde hareket eden futbol camiası, Icardi'nin sakatlığını kabul etti. Arjantinli golcünün, Galatasaray'ın en sıkıntılı süreçlerinde, antrenman yapamasa bile iğneyle sahaya çıktığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

FESİH TEHDİDİ

Buna rağmen sarı-kırmızılı futbolcunun maddi anlamda da sıkıntısı büyüktü. Geçen yılın alacakları da dahil olmak üzere, şubat ayının ortalarında 5 milyon euro'yu aşkın bir para beklentisi içinde olan Icardi, bu konuda hep bir gelişme bekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

Fakat istediği bir türlü olmayınca, "ihtarname" kozu devreye girdi. Futbolcu kısaca, "Ya parayı 5 Mart'a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyen resmi bir yazıyla kulübün kapısını çaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi kulübe ihtarname göndermiş! Sözleşme feshi...

GALATASARAY İKNA ETTİ

Son güne kadar bekleyiş içinde olan Galatasaray, futbolcu cephesini ikna etti ve faizleriyle birlikte paranın taksitlendirilmesini sağladı.

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