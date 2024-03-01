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Galatasaray'da Icardı alarmı! Derbide oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu derbi öncesinde en çok Mauro Icardi'nin forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu, Arjantinli golcünün durumu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 19:25 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 19:25
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Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

Galatasaray, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

Bu maçtan 2-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

Bu mücadelenin ardından Galatasaray'ın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı kırmızılı takımda Icardi endişesi yaşanıyor.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

Pazar günü oynanacak ve zirveyi ciddi anlamda etkileyecek karşılaşma öncesi Mauro Icardi sarı kırmızılıları endişelendirdi.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

Milliyet'in haberine göre; Arjantinli yıldız, ağrıları sebebiyle bugünkü idmana da çıkmadı. Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı da belli oldu.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

DERBİDE SAHADA OLACAK MI?

Haberde oyuncunun ciddi bir sorununun olmadığı ve Beşiktaş maçında sahada olabileceği belirtildi.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

Icardi'nin cumartesi günü yeniden idmanlara çıkabileceği belirtilse de bu durum camiada kritik maç öncesi endişe yarattı.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçı öncesi açıklama yapan Okan Buruk, yıldız ismin darbeye bağlı ağrısı olduğunu ve maçta riske edilmediğini açıklamıştı.

Galatasaray'da Icardı Alarmı! Derbide oynayacak mı?

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Icardi ile ilgili bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı ağrısı oldu. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i seçtik." ifadelerini sarf etmişti.

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