Icardi'ye jet ceza!

TürkiyeFutbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Antalyaspor maçına saatler kala Mauro İcardi'ye 1 maç ceza verdiğini açıkladı. PFDK, Arjantinli golcüye 26. haftanan oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdiğini duyurdu. Antalyaspor maçı öncesinde gelen bu şok haber üzerine Galatasaray, cezaya itirazda bulunup Tahkim Kurulu'nun toplanmasını istedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Saat 17.00'de toplanan Tahkim Kurulu da PFDK'nın Mauro İcardi'ye verdiği 1 maçlık cezayı onadı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İcardi için yapılan itirazın incelendiği bildirildi. TFF'den yapılan açıklamada oyuncuya 'haksız tahrik indirimi' uygulandığı vurgulandı. FDT'nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca İcardi'nin 2 maçtan men cezası alması gerekirken eylemi haksız tahrik altında işlemesi nedeniyle cezanın FDT 12. maddesine göre 1 maç olarak onandığı ve kararın oy çokluğuyla alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ligin 26. haftasında oynanan Ankaragücü maçında İcardi'nin elini cinsel uzvuna götürdüğü hareket sosyal medyaya yansımıştı. Ankaragücü bu görüntüler sonrasında TFF'ye başvuru yaparken Galatasaray ise hareketin montaj olduğunu belirtmiş ve hakem raporunda böyle bir hareketin geçmediğini dile getirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, İcardi'yi tedbirsiz olarak PFDK'ya 41. maddeden sevk etmişti.

CEZA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Ankaragücü'nün şikayeti üzerine TFF, yayıncı kuruluşa 'Görüntü var mı?' diye sordu. Yayıncı kuruluş, kayıtta görüntü olmadığını TFF'ye iletti.

Bu kez yarı otomatik ofsayt sistemi için konumlandırılan kameraların görüntüleri incelemeye alındı.

Ankaragücü ceza sahası hizasındaki yarı otomatik ofsayt kamerasında Mauro İcardi'nin de yer aldığı 1 saniyelik görüntü tespit edildi.

PFDK, ofsayt kamerasından alınan görüntüyü delil kabul ederek, A.Gücü'nün şikayetini işleme aldı.

41. MADDE NE DİYOR?

"(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir."

12. MADDE

"(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. (2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir."