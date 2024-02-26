GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda devre arasında sağ bek için Serge Aurier kiralasan da sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Aurier'in geleceği belirsizliğini koruyor. Bek sorunu devam eden Cimbom, Fulham forması giyen Hollandalı sağ bek Tete'yi gündeme aldı. İşte detaylar...
Galatasaray son olarak Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Bu mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmada golleri Kerem Demirbay, Davinson Sacnhez ve Mauro Icardi kaydetti.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier'in yerine daha etkili bir oyuncu baktığı ve bu doğrultuda Fulham'ın Hollandalı sağ beki Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi.
SEZON SONU TEKLİF YAPILABİLİR
Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenilen Aslan'ın sezon sonu tecrübeli oyuncu için hamle yapmayı planladığı gelen haberler arasında.
Bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 1042 dakika sahada kalan Hollandalı sağ bek söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.
Fulham'ın 1 yıl daha kontratını uzatma hakkına sahip olduğu futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
Sol bekte de görev yapabilen Tete, Hollanda formasını da 14 kez sırtına geçirdi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
28 yaşındaki oyuncu kariyerinde Ajax, Lyon ve Fulham'ın formasını giydi.
Bu takımlarla toplamda 313 maça çıkan Tete, bu mücadelelerde 11 gol 23 asist yaptı.