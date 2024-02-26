Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda devre arasında sağ bek için Serge Aurier kiralasan da sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Aurier'in geleceği belirsizliğini koruyor. Bek sorunu devam eden Cimbom, Fulham forması giyen Hollandalı sağ bek Tete'yi gündeme aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Galatasaray son olarak Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Bu mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Karşılaşmada golleri Kerem Demirbay, Davinson Sacnhez ve Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier'in yerine daha etkili bir oyuncu baktığı ve bu doğrultuda Fulham'ın Hollandalı sağ beki Kenny Tete'yi gündemine aldığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

SEZON SONU TEKLİF YAPILABİLİR

Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenilen Aslan'ın sezon sonu tecrübeli oyuncu için hamle yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 1042 dakika sahada kalan Hollandalı sağ bek söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Fulham'ın 1 yıl daha kontratını uzatma hakkına sahip olduğu futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Sol bekte de görev yapabilen Tete, Hollanda formasını da 14 kez sırtına geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

28 yaşındaki oyuncu kariyerinde Ajax, Lyon ve Fulham'ın formasını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a bir Tete daha! Bek sorununu çözecek

Bu takımlarla toplamda 313 maça çıkan Tete, bu mücadelelerde 11 gol 23 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Eski Fenerbahçeli Fatih Terim’i ateşe attı! Yunanistan’da büyük şok: Herkes o anı konuşuyor…
Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!
Semih Kılıçsoy'a yakın takip!
İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi isyan etti!
İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i
Canlı altın ve dolar kuru takibi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Başkan Erdoğan devleri destekledi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Modric attı, R. Madrid kazandı! Modric attı, R. Madrid kazandı! 01:00
Modric attı, R. Madrid kazandı! Modric attı, R. Madrid kazandı! 01:00
Milan'a evinde Atalanta engeli! Milan'a evinde Atalanta engeli! 00:48
Milan'a evinde Atalanta engeli! Milan'a evinde Atalanta engeli! 00:45
Avcı'dan Orsic müjdesi! Avcı'dan Orsic müjdesi! 23:59
Uçar'dan transfer sözleri! Salih ve Cenk... Uçar'dan transfer sözleri! Salih ve Cenk... 23:43
Daha Eski
Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? Gedson'a verilen sarı kart doğru mu? 23:43
"İdmanlarda çözmek zorundayız!" "İdmanlarda çözmek zorundayız!" 23:43
Beşiktaş deplasmanda kazandı! Beşiktaş deplasmanda kazandı! 23:43
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı 23:43
Fırtına'dan üst üste 3. galibiyet! Fırtına'dan üst üste 3. galibiyet! 23:43
12 Dev Adam İzlanda'yı son saniyede devirdi! 12 Dev Adam İzlanda'yı son saniyede devirdi! 23:43