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Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar 10 numara takviyesi için kolları sıvadı. Sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Mertens'in yerine gelecek ismi arayan Galatasaray, Fransız yıldızın peşine düştü. | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 09:23
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Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Sparta Prag mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'in yerine 10 numara ararken rotanın Fransa'ya çevrildiği ifade edildi.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Galatasaray'ın, Fransa Ligi takımlarından Rennes'de forma giyen Ludovic Blas'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki forvet arkası için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtilirken scout ekibinin çok beğendiği Fransız yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Galatasaraylı idarecilerin Blas için ilk teması kurduğu ve Rennes kulübüne fiyat bilgisi sorduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

26 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Rennes formasıyla 31 maçta görev alırken 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Ludovic Blas sezon başında Nantes'ten Rennes'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Yıldız oyuncu kariyerinde Fransa dışına çıkmazken Guingamp, Nantes ve Rennes kulüplerinde forma giydi.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın gündeminde olan Blas'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Sol ayağını etkili kullanan Blas, 10 numara ve sağ kanat bölgelerinde görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz 10 numara harekatı! Mertens'in yerine Fransız yıldız...

Fransa alt yaş milli takım kategorilerinde görev yapan Blas'ın kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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