Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de sarı-kırmızılıları değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...
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SANTOS TAKINTILI ÇIKTI
Beşiktaş'ın elindeki en iyi stoper bana göre Tayyip Talha'dır. Santos'un derdi ne, bu çocuğa kafayı neden taktı anlamış değilim. El deliye hasret kalmış biz akıllıya misali; Beşiktaş son dönemde, uyduruk kaydırık işlerle kafayı takmaktan asıl işlerini yapamayan teknik adamlardan çok çekti. Santos'tan da çekecek galiba!
FUTBOLU NASIL BATIRDIK
Türk futbolunun marka değerini korumakla görevli TFF, kulüp başkanları, futbolcular, hep birlikte topu patlattılar çok şükür. 500 milyon dolar'lık yayın ihalesine Saran Grup 140 milyon dolar verdi diye hep birlikte bayram ediyoruz... Oysa düşünmemiz gereken tek şey şu; bu futbolu, bu hale nasıl getirdik!
EYYAMCILAR UTANMALISINIZ
Bizim ligimizde kırk yıldır her düşene faul çalınır... Ortalama 35-40 faulle oynandı bu lig uzun yıllar. Hakemlerimiz bu konularda öyle cahildirler ki, faul kelimesinin anlamını bilmezmiş gibi, futbolu, voleybol gibi temassız oynatmaya kalkarlar. Yapmadıkları tek şey iki takım arasına ağ çekmek!
FUTBOLCULAR İŞİ ÇÖZMÜŞ
Hal böyle olunca yerlisi-yabancısı birçok futbolcu sahte faul almak için kendini yere atar ve alırlar da... Sonra gün olur Avrupa maçı gelir çatar ve elin oğlu çata çat maç oynatır. Biz de faul beklerken gol ya da goller yeriz. Yani, yanisi şu; Avrupa'da son yıllardaki başarısızlığımızda hakemlerimizin de büyük payı var. Diyeceksiniz ki, hakemlerimiz Avrupa'da başarılı ona ne diyeceksin!? Çok şey derim de özeti şu; orada yürekleri yetmiyor eyyam yapmaya!
BAYERN DEĞİL BANDIRMA
Galatasaray'ın en büyük problemi dünyayı toz pembe gösteren yorumcuların çok fazla olması. Yeni alınan birçok oyuncunun atıl kalmasına dikkat çekmek yerine, Bayern Münih maçı güzellemesi yapanlar, Bandırmaspor maçında yaşananları ise görmezden geldiler.
BURUK'U GUARDIOLA YAPTILAR
Sonuç olarak kendileri söyleyip kendileri inandılar ve Sparta Prag maçı da hayal kırıklığı oldu böylece. Bayern değil, Bandırma odaklı eleştiriler yapılsa; Okan Buruk kendisini Guardiola zannetmez ve daha gerçekçi davranırdı. Yazık, çok yazık.
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