Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

FUTBOLCULAR İŞİ ÇÖZMÜŞ Hal böyle olunca yerlisi-yabancısı birçok futbolcu sahte faul almak için kendini yere atar ve alırlar da... Sonra gün olur Avrupa maçı gelir çatar ve elin oğlu çata çat maç oynatır. Biz de faul beklerken gol ya da goller yeriz. Yani, yanisi şu; Avrupa'da son yıllardaki başarısızlığımızda hakemlerimizin de büyük payı var. Diyeceksiniz ki, hakemlerimiz Avrupa'da başarılı ona ne diyeceksin!? Çok şey derim de özeti şu; orada yürekleri yetmiyor eyyam yapmaya!