Haberler Galatasaray Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de sarı-kırmızılıları değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:22
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Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

TURGAY DEMİR - NÜKLEER SANTRAL

Beşiktaş iyi yolda ve Santos ön yargılarından kurtulup takımı daha cesur oynatırsa Kartal'ın çok daha yüksekten uçması mümkün. Semih ve Muci ikilisi kolay kolay her takıma nasip olmaz. Beşiktaş'a olmuş. Kıymet bilmek lazım. Semih bildiğin Cemil Turan gibi. Bacakları kas yığını, yere sağlam basıyor, kuvvetli, buna rağmen ağır değil çok çabuk... Golü kokluyor, atacak yüreği ve yeteneği de var. Daha ne olsun.

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

MUCI ÇOK CAN YAKAR

Muci ona keza. Kimi heyecanlı bulmuş, kimine göre aceleyle şut atıyormuş falan, filan... Bir genç adam ülke değiştirmiş, çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir büyük takıma gelmiş ve ilk maçında 11'de yer bulmuş. O heyecanlanmayacak da ben mi heyecan yapacağım. O kadarını da başarabilse, zaten Maradona olur bu çocuk. Uzun sözün kısası, Beşiktaş harika bir 10 numara aldı. Talisca'dan sonra o bölgeye gelen en yetenekli genç adımdır Muci, kıymeti biline...

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

35 HARF; MAŞALLAH!

Efendim astrologlara göre her harfin bir enerjisi var muhabbetlerini bilirsiniz. Hani, adınızda şu kadar A varsa şöyle bir insansınız, bu kadar sessiz harf varsa çok duygusalsınız v.s Bu açıdan bakınca Beşiktaş nükleer satın almış gibi görünüyor! Musrati'nin tam adında olmayan harf yok, seslisi, sessizi, dolu maşallah; Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati!

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

SANTOS TAKINTILI ÇIKTI

Beşiktaş'ın elindeki en iyi stoper bana göre Tayyip Talha'dır. Santos'un derdi ne, bu çocuğa kafayı neden taktı anlamış değilim. El deliye hasret kalmış biz akıllıya misali; Beşiktaş son dönemde, uyduruk kaydırık işlerle kafayı takmaktan asıl işlerini yapamayan teknik adamlardan çok çekti. Santos'tan da çekecek galiba!

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

FUTBOLU NASIL BATIRDIK

Türk futbolunun marka değerini korumakla görevli TFF, kulüp başkanları, futbolcular, hep birlikte topu patlattılar çok şükür. 500 milyon dolar'lık yayın ihalesine Saran Grup 140 milyon dolar verdi diye hep birlikte bayram ediyoruz... Oysa düşünmemiz gereken tek şey şu; bu futbolu, bu hale nasıl getirdik!

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

EYYAMCILAR UTANMALISINIZ

Bizim ligimizde kırk yıldır her düşene faul çalınır... Ortalama 35-40 faulle oynandı bu lig uzun yıllar. Hakemlerimiz bu konularda öyle cahildirler ki, faul kelimesinin anlamını bilmezmiş gibi, futbolu, voleybol gibi temassız oynatmaya kalkarlar. Yapmadıkları tek şey iki takım arasına ağ çekmek!

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

FUTBOLCULAR İŞİ ÇÖZMÜŞ

Hal böyle olunca yerlisi-yabancısı birçok futbolcu sahte faul almak için kendini yere atar ve alırlar da... Sonra gün olur Avrupa maçı gelir çatar ve elin oğlu çata çat maç oynatır. Biz de faul beklerken gol ya da goller yeriz. Yani, yanisi şu; Avrupa'da son yıllardaki başarısızlığımızda hakemlerimizin de büyük payı var. Diyeceksiniz ki, hakemlerimiz Avrupa'da başarılı ona ne diyeceksin!? Çok şey derim de özeti şu; orada yürekleri yetmiyor eyyam yapmaya!

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

BAYERN DEĞİL BANDIRMA

Galatasaray'ın en büyük problemi dünyayı toz pembe gösteren yorumcuların çok fazla olması. Yeni alınan birçok oyuncunun atıl kalmasına dikkat çekmek yerine, Bayern Münih maçı güzellemesi yapanlar, Bandırmaspor maçında yaşananları ise görmezden geldiler.

Turgay Demir'den flaş Okan Buruk yorumu!

BURUK'U GUARDIOLA YAPTILAR

Sonuç olarak kendileri söyleyip kendileri inandılar ve Sparta Prag maçı da hayal kırıklığı oldu böylece. Bayern değil, Bandırma odaklı eleştiriler yapılsa; Okan Buruk kendisini Guardiola zannetmez ve daha gerçekçi davranırdı. Yazık, çok yazık.

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