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Galatasaray'dan Mauro Icardi paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'ın konuğu olacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda idman öncesinde Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 17:10
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Galatasaray'dan Mauro Icardi paylaşımı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.

Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları pasta kesip, Icardi'yi tebrik etti.

Galatasaray Kulübü ise sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

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